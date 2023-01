Metallica: James Hetfield warnt vor Hochstaplern

Im Internet drehen bekanntlich fiese Typen allerhand krumme Dinger. Wie Metallica mitteilen, sind nun auch ein paar Fans der Band beziehungsweise von Frontmann James Hetfield Opfer von Betrügern geworden. So geben sich aktuell Schwindler als „Papa Het“ aus und führen Menschen hinters Licht. Die Thrash-Metaller und der Musiker warnen ihre Anhänger aus diesem Anlass in den Sozialen Medien davor.

Vorsicht ist geboten

„‚Papa Het‘ hätte liebend gern, dass ihr das lest“, beginnt die Botschaft von Metallica (siehe unten). „Online gibt es Leute, die meine Identität angenommen haben, Falschinformationen verteilen und anderen Menschen geschadet haben. Es gibt Hochstapler und Raubtiere da draußen. Das entzieht sich meiner Kontrolle, aber ich habt es in eurer Gewalt, euch zu entscheiden, mit wem ihr in Kontakt tretet. Seid bitte vorsichtig in den Sozialen Netzwerken und durchleuchtet andere Leute, bevor ihr mit ihnen in Kontakt tretet.

Um es ganz deutlich zu machen: Ich bin auf keinen Sozialen Medien (Facebook, Instagram, etc.) unterwegs. Die einzige Verbindung, die ich mit Sozialen Medien habe, ist mittels der offiziellen Metallica-Website den den offiziellen Sozialen Medien von Metallica. Wenn ihr jemand folgt und mit jemandem kommuniziert, von dem ihr denkt, dass ich es bin, oder der sich als mich ausgibt: Ich bin es nicht. Ich hoffe, das hilft jenen, die getäuscht wurden oder gerade getäuscht werden und sich schämen, darüber zu sprechen. Mit Liebe und Respekt, James ‚Papa Het‘ Hetfield.“

