Metallica: James Hetfield wieder ein Jahr älter

auch interessant

Bademantel-Kapuze auf, finstere Miene und erhobener Mittelfinger: Anlässlich James Hetfields Geburtstag am 03. August postet Lars Ulrich ein ziemlich gelungenes Porträt der zwei Metallica-Urgesteine. Natürlich dürfen bei solch einem vertrauten, beständigen Wegbegleiter ein paar liebe Worte zum Geburtstagsgruß nicht fehlen. Auch Fans freuen sich in den Kommentaren über die fortwährende Freundschaft der beiden Kollegen.

Empfehlung der Redaktion Metallica: ‘Nothing Else Matters’ erzielt 1 Milliarde Views Thrash Metal Das Musikvideo zu ‘Nothing Else Matters’ ist der erste Clip von Metallica überhaupt, den mehr als eine Milliarde Menschen angesehen haben. Gratulation! „Auf die Einstellung kommt es an! Happy Birthday, James. Auf fast 40 Jahre voller verrückter, cooler Streiche jeglicher Art… Einschließlich des gelegentlich gehobenen Mittelfingers, ein bisschen Geknutsche vor der Kamera… und einer Menge Attitüde! Ich würde es nicht anders haben wollen. Und, was wir nie vergessen dürfen… Wir fangen gerade erst an! Ich liebe dich, Bruder.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lars Ulrich (@larsulrich)

Kurzer Rückblick

1963 kam Hetfield als Sohn eines Lkw-Fahrers und einer Sängerin in Downey, Kalifornien zur Welt, und schon früh entdeckte er seine musikalischen Fähigkeiten. Erst spielte er Klavier und später Gitarre. Bereits während seiner Jugend gab es das ein oder andere Band-Projekt, das sich allerdings nicht durchsetzen wollte. So richtig geriet der Stein dann ins Rollen, als Hetfield im Oktober 1981 auf eine Zeitungsannonce des dänischen Musikers Lars Ulrich reagierte. Das war die Geburtsstunde der wohl legendärsten Metal-Formation überhaupt.

Ab spätestens diesem Zeitpunkt glich Hetfields Leben einer Achterbahnfahrt: jahrzehntelange Riesenerfolge, Alben, die Kultstatus erreichten, Tourneeleben, Weltstar sein. Gleichzeitig durchlitt der Musiker schwere Verluste und hatte häufig mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen.

Dieses Jahr gibt es jedoch Grund zum Feiern. Denn nicht nur James Hetfield schreitet im Alter voran, die gesamte Band Metallica zelebriert ihr 40. Jubiläum. Letzten Monat gab die Gruppe Details zur großen Feier bekannt, die am 17. und 19. Dezember 2021 im Chase Center in San Francisco stattfinden soll. Zu den Shows werden zwei verschiedene Setlists gespielt. Tickets sind allerdings nur für registrierte Mitglieder von Metallicas Fifth Member Fanclub erhältlich.