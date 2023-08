Ein Abend wie jeder andere, an dem Rammstein im Olympiastadion Berlin spielen – so fühlt es sich über weite Strecken an, und doch ist es ein trügerisches Gefühl. Über Routine im Ausnahmezustand.

Drei Mal in Folge spielen Rammstein während ihrer aktuellen Europatournee in ihrer Heimatstadt; METAL HAMMER besucht am Sonntagabend das zweite Berlin-Konzert. Die größte Provokation Rammsteins heute ist wahrscheinlich die, alles so zu machen wie immer. Vor Rammsteins erstem von drei Berlin-Konzerten am Samstag gab es noch Proteste vor dem Stadion – knapp 400 Protestierende gegen rund 60.000 Menschen auf dem Weg zum Konzert. Die Stimmen auf beiden Seiten des Meinungsspektrums sind laut, wichtig und werden gehört. „Keine Bühne für Täter“ fordern die einen, „Unschuldsvermutung“ pochen die anderen – die Wahrheit liegt womöglich in der Mitte und wird weder am Samstag…