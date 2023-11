Metallica kündigen für 2024 Show in Österreich an

Metallica haben dieses Jahr bereits den ersten Teil ihrer „M72 World Tour“ absolviert, die unter dem Motto „No Repeat Weekends“ steht. Dabei richten James Hetfield und Co. an einem Wochenende zwei Shows in einer Stadt mit unterschiedlichen Setlists aus. Im Mai 2024 machen die „Four Horsemen“ in diesem Rahmen unter anderem in München Halt.

Mini-Ein-Tages-Festival

Darüber hinaus spielen die Thrash-Metaller nächstes Jahr auch reguläre Konzerte außerhalb der „No Repeat“-Tour. Unter anderem statten Metallica dem Hellfest in französischen Clisson einen Besuch ab. Und kürzlich hat das Quartett noch ein weiteres Stelldichein angekündigt — und zwar in Österreich. So wird es am 01. Juni 2024 auf dem Magna Racino Gelände, der „modernsten Pferderennbahn“ Europas, in Ebreichsdorf in der Nähe von Wien, zur Sache gehen.

Und auch wenn die Herren Hetfield, Ulrich, Trujillo und Hammett nur an diesem einen Abend ihre Verstärker aufdrehen, bringen sie doch Gesellschaft von der „M72 World Tour“ mit. So wird nicht nur Eddie Van Halens Sohn Wolfgang mit seiner Kapelle Mammoth WVH zum Mosh aufspielen: Auch die Horror-Metaller Ice Nine Kills sowie die Redneck-Metaller Five Finger Death Punch lassen sich das „Racino Rocks“ nicht nehmen. Insgesamt werden rund 60.000 Fans auf dem Areal in Ebreichsdorf Platz finden. Der offizielle Kartenvorverkauf startet am am Freitag, den 1. Dezember. Derzeit läuft bereits ein exklusiver Pre-Sale bei Ticketmaster.

