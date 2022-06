Metallica: Rekordspendensumme für Hochwasserkatastrophe

auch interessant

Mit einer ganz besonderen Aktion unterstützten Metallica im vergangenen Jahr die Opfer der Flutkatastrophe in großen Teilen Westdeutschlands: Anlässlich des 30. Geburtstages ihres legendären Band-betitelten Albums METALLICA veröffentlichte die Band im August 2021 deutschlandexklusiv die Single ‘Enter Sandman’ in physischem Format. Als Zeichen der Solidarität beschloss die Band, alle Gewinne aus den Single-Verkäufen über ihre Stiftung All Within My Hands an die Betroffenen des Hochwassers zu spenden. Nun steht die Spendensumme fest: 130.000 € gehen an Aktion Deutschland Hilft.

Metallica haben mit ihrer Spende in Höhe von 130.000 € einen wichtigen Beitrag geleistet und ein Zeichen gesetzt, doch auch Monate nach der Katastrophe laufen die Aufbauarbeiten in den betroffenen Regionen weiterhin auf Hochtouren und werden vermutlich noch Jahre andauern. Aktion Deutschland Hilft sammelt weiterhin Spenden für Familien, die ihr Zuhause in den Fluten verloren haben:

Spendenkonto IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 Spendenstichwort: Hochwasser Deutschland

Über Aktion Deutschland Hilft

Aktion Deutschland Hilft ist ein Zusammenschluss renommierter deutscher Hilfsorganisationen. Im Falle großer Katastrophen und Notsituationen leisten sie humanitäre Hilfe im Ausland. Gemeinsam, schnell und koordiniert. Außerdem hilft das Bündnis mit Katastrophenvorsorge. Diese Hilfsprojekte unterstützen Menschen, besser auf Naturkatastrophen und die Folgen des Klimawandels vorbereitet zu sein.

Empfehlung der Redaktion Hochwasser: Sven Dirkschneider bittet um Hilfe Heavy Metal Sven Dirkschneider und seine Familie sind vom Hochwasser in Deutschland betroffen. Nun bittet der Musiker auf den Sozialen Medien um Unterstützung. Seit 2001 führen die Bündnisorganisationen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Auslandshilfe zusammen. In Ausnahmefällen ist Aktion Deutschland Hilft auch im Inland tätig. Im Katastrophenfall stimmen die Bündnismitglieder ihre Kenntnisse und Fähigkeiten untereinander ab, ergänzen ihre Hilfsmaßnahmen und bündeln ihre Kräfte effizient. Dadurch werden Überschneidungen und Versorgungslücken schon im Vorfeld der weltweiten Hilfseinsätze verringert.

In der akuten Phase großer Katastrophen wendet sich Aktion Deutschland Hilft mit einem gemeinsamen Spendenaufruf an die deutsche Öffentlichkeit. Die Spendenaufrufe des Bündnisses erscheinen unter der Kontonummer 102030 bei der Bank für Sozialwirtschaft. Bei großen Katastrophen ruft auch die ARD zu Spenden auf. Die bestehenden Verwaltungsstrukturen und Kapazitäten der Bündnisorganisationen helfen, Kosten zu senken und einen möglichst hohen Teil der gesammelten Spenden in direkte Nothilfe umzusetzen. Die Aufteilung der Spendengelder erfolgt nach einem Schlüssel. Dieser berücksichtigt die Leistungsfähigkeit und das Leistungsprofil der beteiligten Hilfsorganisationen.

Erfolgreiche Bündnisse in Großbritannien und in der Schweiz waren Vorbilder für den Weg, den die Gründungsmitglieder von Aktion Deutschland Hilft 2001 beschritten. Das Disaster Emergency Committee und die Schweizer Glückskette zeigten schon lange, dass vereintes Vorgehen bei großen Katastrophen die Arbeit der Helfer:innen erleichtert. Seit mehr als 20 Jahren zeigt das auch der Erfolg des deutschen Hilfsbündnisses Aktion Deutschland Hilft. https://www.aktion-deutschland-hilft.de

Über All Within My Hands von Metallica

All Within My Hands (AWMH) ist eine gemeinnützige, philanthropische Organisation, die 2017 von den Mitgliedern und dem Management von Metallica gegründet wurde. Die Stiftung widmet sich der Schaffung nachhaltiger Gemeinschaften, indem sie die Ausbildung von Arbeitskräften, den Kampf gegen den Hunger und andere wichtige lokale Dienste unterstützt.

Empfehlung der Redaktion Metal-Fans setzen sich für Flutopfer ein Eine Spendenaktion des Magazins Bleeding4Metal ruft die Fans von harter Musik auf, den Flutopfern im Westen Deutschlands zu helfen. AWMH möchte das Leben der Mitglieder der Gemeinschaften unterstützen und bereichern, die Metallica seit Jahren unterstützen, sowie die Teilnahme von Fans und Freunden fördern. Alle gesammelten Mittel werden an einen Querschnitt nationaler und lokaler Wohltätigkeitsorganisationen gespendet, wobei jeder Cent direkt an die Wohltätigkeitspartner von AWMH geht. Die Kosten der Stiftung werden von der Band und dem Vorstand getragen.

Bis heute hat All Within My Hands Zuschüsse in Höhe von 4,1 Millionen US-Dollar für Karriere- und technische Bildungsprogramme, über 1,4 Millionen US-Dollar zur Bekämpfung der Ernährungsunsicherheit und mehr als 3,2 Millionen US-Dollar für Katastrophenhilfemaßnahmen bereitgestellt. Mehr Infos gibt es unter https://www.allwithinmyhands.org.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.