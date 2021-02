Metallica: Rob Trujillo und Les Claypool im Bass-Duell

auch interessant

Rechtzeitig zum Wochenende haben zwei Ausnahmemusiker der Metal-Welt ein wahres Schmankerl angereicht. Hierbei handelt es sich um Robert Trujillo von Metallica sowie Les Claypool von Primus, beide absolute Tiere am Bass. Die zwei US-Amerikaner haben sich für den einen Kurzfilm im Western-Stil namens „Precious Metals“ zusammengetan.

Lektionen in Epik

Doch damit nicht genug. Manch einer mag es vielleicht schon ahnen: Der Metallica-Bassist und der Primus-Tieftöner liefern sich am Ende des Streifens ein episches Bass-Duell (siehe Video unten). Die übersichtliche Geschichte in dem Clip geht wie folgt. Les Claypool sucht mit einem Metal-Detektor nach Gold, dann taucht plötzlich Trujillo mit einem Gewehr auf und macht Ärger. Wer wissen will, wie die Chose ausgeht, kann sich gleich unten das Western-Video, das auf dem Grundstück von Claypool in Nordkalifornien gedreht wurde, reinziehen.

Einen Clou haben wir beziehungsweise Les Claypool noch in petto: Als Regisseur von „Precious Metals“ zeichnet nämlich dessen Sohn Cage verantwortlich. „Als altgedienter Regisseur von Musikvideos und Möchtegernfilmemacher lässt es meine Brust mit bombastischem Stolz anschwellen, zu sehen, wie mein Sohn Cage in die Welt der Cinematografie eintaucht und sich darin auszeichnet. Er haut mich um mit seinen Fähigkeiten, seinem Blickwinkel, seinem Arbeitsethos und seiner lockeren Art der Zusammenarbeit. Das ist mein Junge!!“, freut sich Les Claypool.

S&M² vom großen M jetzt bei Amazon ordern!