Metallica- und Exodus-Witz in neuer ‘Cobra Kai’-Staffel

Auf dem Streaming-Anbieter Netflix ist seit Kurzem die vierte Staffel der ‘Karate Kid’-Fortsetzung ‘Cobra Kai’ zu sehen. Und als ob die exzellent ins Heute transferierte Retro-Serie nicht sowieso schon genug Headbanger ansprechen würde, haben die Macher in eine der neuen Folgen eine herrliche Metal-Referenz eingebaut. Es geht um einen scharfzüngigen Witz um Metallica und Exodus — und kein Geringerer als Gary Holt selbst hat darauf aufmerksam gemacht (siehe unten).

Nichts für ungut

In der besagten Szene von ‘Cobra Kai’ kommt ein Typ namens Ray aus seinem Haus und wünscht seinem Nachbarn Greg einen guten Morgen. Dieser widerspricht jedoch und meint: „Nein, das ist es nicht. Und weißt du, wieso? Weil irgendein Schmarotzer die ganze Nacht irgendwelche bescheidenen Metallica laut aufgedreht hat.“ Ray bleibt angesichts dieser emotional vorgetragenen Anschuldigung fast schon aufreizend gelassen und erwidert: „Nein, das war eigentlich BONDED BY BLOOD von Exodus. Aber das ist nicht dein Fehler, du kennst das Genre eben nicht.“

Wie gesagt: Exodus-Gitarrist Gary Holt selbst hat diese Szene in den Sozialen Medien gepostet, und feiert sie dort mit den Worten „Haha, gib’s ihm, verdammter Verlierer!“ ab. Dazu schreibt der Ex-Slayer-Gitarrist: „Verrückt! Eine meiner Lieblingsserien hat gerade eine riesige Exodus-Referenz gebracht! So krank! Diese Staffel ist episch!“ Schöne Sache auf jeden Fall — und das regt selbstverständlich als Nebeneffekt dazu an, direkt mit der vierten Staffel von ‘Cobra Kai’ anzufangen. Wer nicht mehr weiß, was in der dritten Staffel passiert ist [und hier muss sich der Autor dieser Zeilen dazurechnen — Anm.d.A.], bekommt zum Anfang der ersten Folge der neuen Season einen Rückblick vor den Latz geknallt.

