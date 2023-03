Metallica: US-Studenten singen ‘Enter Sandman’ trotz Verbot

Foto: Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images. All rights reserved.

Welchen Metallica-Song haben wir alle viel zu oft gehört? Wahrscheinlich würden die Frage ‘Nothing Else Matters’ und ‘Enter Sandman’ unter sich ausmachen. Letzterer ist auch bei Sport-Events beliebt — in den USA zum Beispiel bei den Yankees oder auch bei den Spielen der Mannschaften der Virginia Tech-Universität.

Klanglicher Mittelfinger

Nun begab es sich, dass die Uni bei einem Match in einem Frauen-Basketball-Wettbewerb den Track nicht spielen durfte. Das ging darauf zurück, dass Virginia Tech selbigen Wettbewerb als „neutralen Ort“ ausrichtete. Deswegen ordnete die National Collegiate Athletic Association (NCAA) an, ‘Enter Sandman’ von Metallica dürfe nicht wie traditionell sonst bei den Heimspielen von Virginia Tech beim Sprungball zu Spielbeginn über die Lautsprecherboxen der Halle laufen. Das Ganze ging sogar so weit, dass die Schule eine Warnung erhielt: Sollten sie das Stück doch spielen, werde eine Geldstrafe fällig.

Doch letztlich hatte die NCAA die Rechnung ohne die Fans von Virginia Tech gemacht. Denn darüber, dass die Anhänger des Frauen-Teams das Lied nicht singen dürfen, hatte die Organisation schließlich nichts verlauten lassen. Wie die TV-Journalisten Riley Wyant mit ihrem Handy festhielt (siehe unten), sang die Halle voller Inbrunst den vermeintlich größten Metallica-Hit. Zu hören, wie diese Meute Zeilen wie „Sleep with one eye open/ Gripping your pillow tight/ Exit light/ Enter night/ Take my hand/ We’re off to never-neverland“ intoniert, lässt einen tatsächlich einen wohligen Schauer über den Rücken laufen.

After @NCAA banned Enter Sandman from being played at tip-off, this is how Hokie Nation responded. pic.twitter.com/uN2wDYdW1I — Riley Wyant (@rileywyantTV) March 17, 2023

