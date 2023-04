Metallica veröffentlichen 72 SEASONS in Gebärdensprache

Niemand kommt aktuell an Metallica und ihrem brandneuen elften Studioalbum 72 SEASONS vorbei. Am Freitag erschien die neue Platte, dazu weitere Musik- und Lyric-Videos. Um ihr neues Album aber wirklich allen Fans zugänglich zu machen, entschieden sich Metallica nun dafür, alle zwölf Tracks von 72 SEASONS mit Videos in Gebärdensprache zu veröffentlichen. Der Titel-Song des Albums steht bereits auf YouTube zur Verfügung.

Die Ankündigung erfolgte am Samstag, dem amerikanischen Nationalen Tag der Gebärdensprache (im Original: American Sign Language Day (ASL)) durch den tauben Metallica-Fan Tom Osbourne. „Es ist mir eine Ehre ankündigen zu dürfen, dass Metallica alle Musikvideos von 72 SEASON am 25. April in ASL veröffentlichen", so Osbourne. „Metallica sind die erste große Rockband, die das macht."

Metallica wollen gehörbehinderten Fans besondere Albumerfahrung ermöglichen

Für die Videos taten sich die Thrash-Metaller mit den Organisationen Amber G Production und DPAN zusammen. Die Non Profit-Organisation Deaf Professionel Arts Networks wurde 2006 von dem tauben Musiker Sean Forbes ins Leben gerufen. Diese gründete er, um Musik für gehörlose und gehörbehinderte Personen zugänglicher zu machen. Die Amber G Productions wurde von Dolmetscherin Amber Galloway gegründet. Sie übersetzt auch den Text im neuen Video zu '72 Seasons'. Metallica selbst schreiben auf ihrer Website über die Zusammenarbeit: „Es war uns eine Ehre, mit Amber und dem DPAN-Team zusammenzuarbeiten und wir hoffen, dass unsere Fans, die der gehörlosen und gehörbehinderten Gemeinschaft angehören, durch diese Videos Spaß beim Entdecken des Albums haben werden!"

Die in den Videos vorgetragene American Sign Language zeigt dabei nicht nur die Texte der Songs in Zeichensprache übersetzt, sondern vermittelt auch musikalische Aspekte durch die Bewegung der Körper der Übersetzer.

