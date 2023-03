Metallica veröffentlichen neuen Song ‘If Darkness Had A Son’

auch interessant

Was auf den ersten Blick wie eine Aufforderung zum Mitmachen drüben bei TikTok aussah (siehe weiter unten), war tatsächlich ein Teaser für den dritten Track, den Metallica soeben aus ihrem kommenden Studiowerk 72 SEASONS ausgekoppelt haben. Das Stück hört auf den Namen ‘If Darkness Had A Son’. Unten findet sich das zugehörige Video.

Auszug aus Hetfields Seele

Im Song sing „Papa Het“ unter anderem folgende Textzeilen: „The beast still shouts for what it’s yearning/ He stokes the fire, desire burning/ The never-ending quenchless craving/ The unforgiving misbehaving/ If darkness had a son, here I am/ Temptation is his father/ If darkness had a son, here I am/ I bathe in holy water/ Temptation, leave me be“. Bevor Metallica sich während der Pandemie daran machten, die Lieder für 72 SEASONS zu schreiben, begab sich Gitarrist und Sänger James Hetfield bekanntlich ein zweites Mal in den Entzug.

Folglich muss man hier kein Hellseher sein, um zu erkennen, um welches Thema es James hier geht. Der 59-Jährige verarbeitet in ‘If Darkness Had A Son’ also seine Alkoholsucht, die für ihn ganz offensichtlich eine ziemlich dunkle Zeit war. 72 SEASONS erscheint am 14. April über das Band-eigene Label Blackened Recordings. Produziert haben die Platte Greg Fidelman (Slipknot) sowie James Hetfield und Drummer Lars Ulrich. Die Scheibe beinhaltet zwölf Stücke, umfasst rund 77 Minuten und ist der Nachfolger des 2016er-Albums HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT.

72 SEASONS BEI AMAZON VORBESTELLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.