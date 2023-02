Dass sich In Flames vom klassischen Melodic Death Metal abgewandt haben, ist nach wie vor umstritten. Gitarrist Björn Gelotte ist die Kritik daran egal.

In einem Interview mit United Rock Nations wurde In Flames-Gitarrist Björn Gelotte wieder einmal gefragt, wie er und die Band versuchen würden, die richtige Balance zwischen ihrer musikalischen Vision und den Erwartungen alteingesessener Fans zu finden. Mit seiner Antwort erteilte der Musiker den Hoffnungen der Puristen eine klare Absage. Kein Blick zurück „Weißt du, das Interessante ist: Ich denke nicht darüber [mögliche Erwartungen - Anm. d. A.] nach. Ich kann das nicht", erklärte Björn. „Wenn ich anfangen würde, darüber nachzudenken, was sich andere von mir oder unserer Musik versprechen, hätte ich keine Zeit, das zu tun, was ich eigentlich tun möchte.…