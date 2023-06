Metallica verteidigen Dudelsackspielerin

Was ist Metal? Was darf man im Metal? Das sind Fragen, die jeder Headbanger für sich persönlich meist anhand seines eigenen Musikgeschmacks entscheidet. So können viele Hörer zum Beispiel Pirate Metal oder ultraharte Deathcore-Varianten gar nicht abhaben. Nun hat sich mit Metallica eine wahre Metal-Instanz hinter eine YouTuberin gestellt, die ein Instrument spielt, das nicht wirklich typisch für sonischen Stahl ist.

Von vorne geht die Geschichte so: Die Dudelsackspielerin Ally Crowley-Duncan aka Ally the Piper hat auf ihrem YouTube-Kanal zahlreiche Metal-Songs gecovert. Im diesem Rahmen nahm sich die Schottin auch den ein oder anderen Metallica-Klassiker wie ‘Fade To Black’, ‘One’ oder ‘Enter Sandman’ vor. Was sich Ally dabei auf dem Dudelsack zu den Liedern ausgedacht hat, klingt echt gut. Doch offenbar nicht in jeden Ohren. So hat ein Zuschauer unter einem ihrer Videos einen wenig aufbauenden Kommentar hinterlassen.

„Dudelsäcke gehören nicht in Metallica! James würde das nicht gutheißen“, schrieb der sich hinter einem Pseudonym versteckende User. Doch anstatt dass sich Ally The Piper selbst verteidigen musste, übernahmen das tatsächlich Metallica, die irgendwie Wind von ihr bekommen hatten. So ließen James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Rob Trujillo verlauten: „Diese Typ spricht nicht in unserem Namen. Du bist großartig.“ Tolle Aktion des Quartetts! Denn bei den Dudelsack-Covern gilt doch eigentlich: Wem es nicht gefällt, hört einfach weg. Deswegen muss man es noch lange nicht schlechtmachen.

