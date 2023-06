Metallica veröffentlichen THE AMSTERDAM SESSIONS

Metallica haben eine Kollaboration mit Amazon am Start. So haben Gitarrist und Frontmann James Hetfield , Schlagzeuger Lars Ulrich, Bassist Robert Trujillo und Lead-Gitarrist Kirk Hammett am gestrigen Mittwoch, den 14. Juni THE AMSTERDAM SESSIONS veröffentlicht. Die EP gibt es exklusiv bei Amazon Music, dem Streaming-Service des Konzerns, zu hören.

Live-Übertragung ins Kino

Auf THE AMSTERDAM SESSIONS (AMAZON MUSIC PRESENTS) finden sich folgende vier Tracks: ‘Master Of Puppets’, ‘Lux Æterna’, ‘If Darkness Had A Son’ sowie ‘Nothing Else Matters’. Darüber hinaus wollen Metallica zu jedem Stück ein Live-Video rausbringen. Den Clip zu ‘If Darkness Had A Son’ gibt es bereits unten zu sehen. ‘Lux Æterna’ und ‘If Darkness Had A Son’ stammen überdies vom aktuellen Studiowerk des Quartetts, 72 SEASONS. Selbiges erschien am 14. April über das bandeigene Label Blackened Recordings und wurde von Greg Fidelman ( Slipknot ) sowie James Hetfield und Lars Ulrich produziert.

Außerdem werden Metallica eines ihrer Doppelkonzerte weltweit live in Kinos übertragen. So kann man sich die zwei Shows am 18. und 20. August in Arlington, Texas, auch in einem Lichtspielhaus reinziehen. Dabei werden die Musiker — wie auf der M72 World Tour üblich — zwei komplett unterschiedliche Setlists aufführen und keinen Song zweimal spielen. Für das Kino-Event gibt es Tickets entweder nur für jeweils einen Abend oder für beide Abende. In einigen Ländern wird es allerdings keine wirkliche Live-Übertragung sein, sondern eine Ausstrahlung, die auch von der Zeit her für das lokale Publikum ansprechend ist. Karten dafür kaufen kann man sich auf live.metallica.film .

