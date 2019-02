Metallicas ‘Enter Sandman’ im Stil von The Beatles, David Bowie uvm.

Ein Blick in die Finanzen von Metallica zeigt: Rockstar sein lohnt sich.

Für alle, die sich Sorgen um das Budget von Metallica gemacht haben: keine Panik, die Band verdient immer noch jede Menge Kröten. Ein Blick in die Finanzen der Metal-Helden ist über Boxscore möglich. So brachte ihre massive Stadiontour im letzten Jahr zwischen vier und sechs Millionen Dollar pro Nacht ein. Insgesamt sammelte sich dabei ein stolzes Sümmchen von 50 Millionen Dollar an. Und auch aktuelle läuft es für die Musiker rund: zu Beginn dieses Jahres haben sie auf ihrer Europa-Tour über zwei Millionen US-Dollar pro Nacht eingespielt. Nicht alles für die eigenen Taschen Mit dem genannte Betrag spazieren Metallica jedoch…