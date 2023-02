Mike Portnoy würde wieder mit Dream Theater spielen

Im Interview mit „The Heavy Hooks Show“ wurde Dream Theater-Gründungs-Drummer Mike Portnoy gefragt, ob er sich vorstellen könne, jemals wieder mit den Progressive-Metallern aufzutreten. Konkret bezog sich die Frage auf einen möglichen gemeinsamen Auftritt anlässlich des 40. Jubiläums der Band im Jahr 2025. Die Antwort von Mike war eindeutig – aber auch etwas kryptisch. „Nun, ich würde die Idee sicherlich begrüßen, absolut“, so der Schlagzeuger. „Ich habe den Jungs gesagt, es hängt von den Umständen ab. Offensichtlich gibt es viele hypothetische Umstände.“

Zurück im Team von Dream Theater?

Die Frage bezog sich allerdings nicht darauf, dass Mike Portnoy als festes Ensemble-Mitglied zurückkehrt. Vielmehr ging es um den Umstand, ob der Schlagzeuger im Zweifelsfall als „hired gun“ an einer möglichen Jubiläums-Show teilnehmen würde. „Ich weiß nicht, ob ich unbedingt ein ‚hired gun‘ für eine Band sein möchte, die ich gegründet habe; das ist in dieser Hinsicht ein etwas seltsamer Begriff“, erklärte Mike. „Aber wenn du mich fragst, ob ich jemals wieder mit den Jungs spielen würde: Na klar! Wenn die richtige hypothetische Situation zustande kommt, ja, natürlich. Dafür bin ich immer offen.“

Empfehlung der Redaktion Metal Hall Of Fame: Mike Portnoy trommelt erneut für Twisted Sister Glam Metal, Heavy Metal, Progressive Metal Twisted Sister werden in die Metal Hall Of Fame aufgenommen. Wie Mike Portnoy erklärte, wird er bei der dazugehörigen Liveperformance am Drumkit sitzen. Mike wirkte 2020 auf John Petruccis Soloalbum TERMINAL VELOCITY als Gastmusiker mit. Für die beiden Musiker war es die erste gemeinsame Aufnahme, seitdem Mike Portnoy vor 13 Jahren Dream Theater verlassen hatte. Im Oktober vergangenen Jahres äußerte sich John zu besagter Zusammenarbeit. „Es macht die Leute so glücklich, diese Wiederverbindung zu sehen. […] Jeder Post eines Fotos davon, jeder Kommentar ist buchstäblich wie: ‚Ich weine. Das macht mich so glücklich‘, und so weiter. Es ist mehr als irgendeine kontroverse, dumme Sache, die irgendjemand sagen könnte. Die überwältigende Reaktion ist einfach ein großartiges, positives Gefühl in der großen Dream Theater-Mike Portnoy-Community. Und ich liebe das. So sollte es sein.“

Empfehlung der Redaktion Dream Theater veröffentlichen Iron Maiden-Cover-Album Heavy Metal, Progressive Metal Im Juni soll ein Cover des Iron Maiden-Albums THE NUMBER OF THE BEAST von Dream Theater erscheinen. Die Aufnahmen entstanden 2002 bei einem Konzert. Trotzdem scheinen die wohlwollenden Worte noch kein Anlass für die beiden zu sein, auch wieder gemeinsam unter dem Banner Dream Theater Musik zu machen. Laut John Petrucci bleibe Mike Mangini auch weiterhin am Schlagzeug der Prog-Band tätig. „Vielleicht bin ich egoistisch, aber ich fühle mich so glücklich, dass ich das mit Mike Portnoy live spielen und mit ihm Musik aufnehmen kann, während ich mit Mike Mangini bei Dream Theater spiele“, erklärte John. „Es ist, als wäre ich irgendwie verwöhnt. Ich habe zwei der besten Schlagzeuger der Welt an meiner Seite. Und ich denke, es ist wichtig, dass die Leute das wissen und diese Klarheit haben – das tue ich wirklich.“

