Metal Hall Of Fame: Mike Portnoy trommelt erneut für Twisted Sister

Anlässlich der sechsten Wohltätigkeitsgala der Metal Hall Of Fame werden die Heavy Metal-Ikonen Twisted Sister am 26. Januar in den illustren Kreis der dort geehrten Bands aufgenommen. Im Rahmen des „The Chuck Shute Podcast“ äußerte Mike Portnoy (Ex-Dream Theater), dass er dabei die Rolle des Schlagzeugers übernehmen wird, wenn die Truppe um Frontmann Dee Snider sich zu diesem denkwürdigen Anlass erneut für eine Liveperformance zusammenfindet.

Wieder vereint

„Wir wissen bereits seit ein paar Monaten, dass wir dort spielen werden", erklärte Mike. „Steve Vai und ich führen sie in die Metal Hall Of Fame ein und dann werden wir gemeinsam [Mike Portnoy und Twisted Sister – Anm.d.A.] bei der Zeremonie ein paar Songs aufführen." Mikes Verlautbarung, dass Twisted Sister in die Metal Hall Of Fame aufgenommen werden sollen, ist allerdings nicht neu. Wenige Tage zuvor verkündete Eddie Ojeda (Gitarrist) seine Freude über die Aufnahme via Twitter bekannt.

„Ich freue mich auf unsere Aufnahme in die Heavy Metal Hall of Fame am 26. Januar 2023 in LA“, twitterte Eddie. Kurz darauf teilte auch Frontmann Dee Snider den Beitrag und ergänzte: „Ich freue mich darauf, zum ersten Mal seit 2016 wieder zusammen zu spielen … besonders auf die Probe!“ Dass Twisted Sister Mitglied in der Metal Hall Of Fame werden sollen, wurde im vergangenen November offiziell bekanntgegeben.

Twisted Sister spielten 2016, anlässlich ihres 40. Jubiläums, ihre Abschiedstournee unter dem Banner „Forty And Fuck It“. Dafür kam die prominenteste Besetzung der Band noch einmal zusammen. Neben den Sänger Dee Snider, Jay Jay French (Gitarre), Eddie Ojeda und Mark Mendoza (Bass) spielte damals ebenfalls Mike Portnoy am Schlagzeug. Dieser ersetzte den etwa anderthalb Jahre zuvor verstorbenen A. J. Pero.

