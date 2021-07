Ministry setzen auf moralische Hygiene

Die schon von Dave Ellefson aufgenommenen Bassspuren für das neue Megadeth-Werk wurden mittlerweile von einem unbekannten Bassisten neu eingespielt.

[Update vom 09.07.2021:] Megadeth haben ihrer Ankündigung, die Bassspuren von Dave Ellefson für das kommende Studioalbum neu einspielen zu lassen, direkt Taten folgen lassen. Wie Bandboss Dave Mustaine in einem Cameo-Video für einen Fan verraten hat, seien die Bass-Parts alle fertig. Allerdings übt sich der Thrasher noch in Zurückhaltung darüber, wer denn nun die bereits von Ellefson eingetrümmerten Bassspuren neu aufgenommen hat und in dessen Fußstapfen bei dem Quartett treten wird. "Ich höre, du bist im Augenblick ein ziemlich großer Fan unseres Songs ‘Fatal Illusion’", sprach der Megadeth-Mastermind eine Anhängerin namens Tina und ihren Freund David an. "Das ist cool.…