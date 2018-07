Mit MagentaMusik 360 zum Wacken: VIP-Ticket-Verlosung

Nachdem Underoath im April diesen Jahres ihr neues Album ERASE ME veröffentlichten, kommen sie im Juni für ein einzelnes Clubkonzert nach Wiesbaden. Wir verlosen 2x2 Tickets.

Nach ihrer Reunion 2015 kehrten die Metalcore-Herren Underoath im April diesen Jahres auch mit neuer Musik zurück. Die neue Platte bekam den Namen ERASE ME und hebt sich klanglich sehr von ihren Voralben ab. Der Vorgänger Ø (DISAMBIGUATION) liegt jedoch auch schon ganze acht Jahre zurück. Zu der Änderung im Sound gab Schlagzeuger und Sänger Aaron Gillespie im Interview für unsere Story in der METAL HAMMER-Maiausgabe folgendes zu Wort: "Es ist wichtig, das zu machen, was man möchte. Ich denke, Leute setzen es weniger gleich mit der Erzeugung etwas Neuem als damit, einfach man selbst zu sein. Wir waren immer Menschen, die…