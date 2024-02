Erstmals gewähren die Entwickler von ‘Call Of Duty’ Einblicke in das umstrittene SBMM. Die Community erhofft sich endlich Einblicke in dessen Funktionsweise.

Die Enthüllung hinter den Kulissen von ‘Call Of Duty: Modern Warfare 3’ und ‘Warzone’ bricht endlich das Schweigen. Grund für den schiefen Haussegen ist das umstrittene skillbasierte Matchmaking (SBMM). Für Jahre war es das Streitthema Nummer eins in der CoD-Community. Und nun gewähren die Entwickler einen Blick in die Mechanik, die den Spielfluss im Multiplayer beeinflusst. Die Kritiker monieren, dass das SBMM zu gleichförmigen und intensiven Matches führt. Dies lässt den einstigen Chaos-Charme von ‘Call Of Duty’ vermissen. Doch wie funktioniert das Matchmaking wirklich? Neben der Verbindung, Wartezeit und Playlist wird auch der Skill der Spieler berücksichtigt, jedoch beteuern die…