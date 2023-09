Mötley Crüe: 40 Jahre SHOUT AT THE DEVIL

auch interessant

Bereits 40 Jahre liegt die Veröffentlichung der Mötley Crüe-Erfolgsplatte SHOUT AT THE DEVIL zurück. Und obwohl sich in den vergangenen Dekaden einiges getan und sich die Metal-Musiklandschaft bis in die nischigsten Gefilde ausgeweitet hat, überdauert das zweite Studioalbum der US-amerikanischen Glam-Metaller jeden noch so neumodischen Trend.

Aufstieg des Glam Metal

SHOUT AT THE DEVIL bleibt ein wegweisendes Album, das nicht nur aufgrund seiner musikalischen Qualitäten in Erinnerung geblieben ist, sondern insbesondere wegen seines rebellischen Geists und seiner kontroversen Ästhetik.

Empfehlung der Redaktion Mötley Crüe: Die neuen Songs sind „so gut“, sagt John 5 Glam Metal John 5 betont, wie begeistert er von den neuen Mötley Crüe-Liedern sowie der Art und Weise der Aufnahmen mit Produzent Bob Rock ist. Die Band selbst, bestehend aus Nikki Sixx, Vince Neil, Mick Mars und Tommy Lee, verkörperte dabei die wilden und ungezügelten Kräfte des Rock’n’Roll. Gleichzeitig brachen die Herrschaften jedoch mit den durchaus konservativ anmutenden Geschlechterrollen des Achtziger-Heavy Metal – was nicht selten zur Folge hatte, dass der Band wenig Ernsthaftigkeit zugesprochen wurde. Dennoch sollte der aufmüpfige Charakter von Mötley Crüe für Aufsehen und Faszination sorgen. Und obwohl es sich mit SHOUT AT THE DEVIL gerade einmal um den zweiten Langspieler der Gruppe handelt, gelang der internationale Durchbruch in Blitzesschnelle.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine Mötley Crüe-Zäsur

Das Album selbst zeichnet sich durch eine gelungene Kombination harter Riffs, schlagkräftiger Texte und aufsässiger Energie aus. Songs wie ‘Looks That Kill’ oder ‘Too Young To Fall In Love’ erhoben sich zu Hymnen einer ganzen Generation, während sich der Titel-Track als charakteristischer Dauerbrenner der Band entpuppte.

Empfehlung der Redaktion Mötley Crüe: John Corabi kommentiert Mick Mars‘ Vorwürfe Glam Metal, Hard Rock , Heavy Metal Laut Ex-Sänger John Corabi haben Mötley Crüe nie großartig auf Backing-Tracks zurückgegriffen. Die Vorwürfe von Mick Mars könnten trotzdem Gehalt haben. SHOUT AT THE DEVIL erhielt in den USA Vierfachplatin-Status und markiert nach wie vor einen unangefochtenen Erfolgsmoment der Mötley Crüe-Historie. 40 Jahre sind seit der Veröffentlichung vergangen, aber die Wirkung dieses Albums bleibt weiterhin spürbar. Mötley Crüe haben ganze Reihen von Musikerinnen und Musikern rund um den Globus beeinflusst, und ihre eigen- und einzigartige rebellische Einstellung hat die Rock-Kultur nachdrücklich geprägt. SHOUT AT THE DEVIL steht dementsprechend als Meilenstein in der Geschichte des Heavy Metal und wird für immer mit dem Vermächtnis von Mötley Crüe verbunden sein.

Am 27. Oktober 2023 erscheint die 40. Jubiläumsausgabe von SHOUT AT THE DEVIL!

SHOUT AT THE DEVIL bei Amazon bestellen!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.