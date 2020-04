SPREADING THE DISEASE in Zeiten von Corona? Anthrax-Frontmann Joey Belladonna lässt das lieber sein und schreitet zur Vermummung.

Während in Österreich beim Einkaufen bereits Maskenpflicht herrscht, und hierzulande über ähnliche Anordnungen diskutiert wird, nehmen manche Menschen diese Verantwortung selbst in die Hand. Zum Beispiel auch Anthrax-Sänger Joey Belladonna. Der Sänger und seine Frau haben sich jüngst auf Instagram ordnungsgemäß vermummt präsentiert. Vorbildliches Verhalten Auf dem Foto (siehe unten) zeigen sich der Anthrax-Frontmann und seine Gattin Krista Belladonna im Steampunk-Look mit dicken Tüchern über Mündern und Nasen, Sonnenbrillen auf den Augen und schwarzen Mützen über den Haaren. Dazu schreibt Krista: "So sind wir gestern raus gegangen zum Lebensmittelladen - und dabei haben wir die Richtlinien befolgt! #masketragen #ausbreitungstoppen #joeybelladonna." Einen…