Mötley Crüe befinden sich in „Scheißegal-Phase“

Nikki Sixx beim Mötley Crüe-Konzert am 21. Februar 2023 in Monterrey, Mexiko

Die aktuellen Tourneepartner Mötley Crüe und Def Leppard verschwenden derzeit keinen Gedanken an einen Rock-Ruhestand. Demnach verfolgten beide Formationen keine Pläne, bald langsamer zu machen. Dies gaben die Bands in der australischen Fernsehsendung ‘60 Minutes’ an (siehe Video unten). Laut Nikki Sixx ist seiner Musikgruppe im Augenblick zudem vieles schnuppe.

Hoch den Mittelfinger!

„Oh Gott, nein“, reagiert Def Leppard-Frontmann auf die Frage nach der Rente. „Ich bin noch nicht einmal von Rechts wegen beim Rentenalter angekommen. Also habe ich das noch nicht einmal auf dem Schirm. Es ist mir niemals in den Sinn gekommen. Denn wir genießen, was wir machen. Das haben wir immer. Möge es noch lange andauern.“ Die Kollegen von Mötley Crüe sehen das genauso — und pfeifen auf die Meinung anderer hierzu. „Es fühlt sich so an, als ob wir unseren Mittelfinger noch höher hinausstrecken“, fügt Nikki Sixx an. „Wir befinden uns irgendwie in der Scheißegal-Phase unserer Karriere.“

Das passt zu den kürzlichen Entwicklungen im Mötley Crüe-Kosmus. Denn Sänger Vince Neil plauderte erst im Juni aus, dass die Glam-Metaller nächstes Jahr weiter auf Tour sein werden. „Wir sind noch nicht sicher, wer [sprich: welche andere Band — Anm.d.A.] mitfahren wird, aber es wird eine weitere Konzertreise geben.“ Darüber hinaus war das Quartett kürzlich mit Produzent Bob Rock im Studio, der bekanntlich unter anderem beim Black Album von Metallica seine Hände im Spiel hatte. Gemeinsam spielte man drei neue Tracks ein, darunter ‘Dogs Of War’ und ein Cover des Beastie Boys-Klassikers ‘(You Gotta) Fight For Your Right (To Party!)’.

