Mötley Crüe: John 5 spricht über neues Material der Band

Foto: AFP via Getty Images, JUAN PABLO PINO. All rights reserved.

Nikki Sixx (l.) und John 5 während der Mötley Crüe-Show am 25. Februar 2023 in Bogota

In einem Interview mit Illinois Entertainer sprach Mötley Crüe-Gitarrist John 5 darüber, dass die Band weiterhin an Material für ein kommendes Album arbeite. „Wir haben einige Songs mit Bob Rock (Produzent – Anm.d.A.) aufgenommen“, sagte er. „Neulich hat mich Nikki (Sixx, Bassist – Anm.d.A.) angerufen, am Telefon ein Riff vorgespielt und eine Melodie gesungen. Es klang ein bisschen wie TOO FAST FOR LOVE (1981 – Anm.d.A.). Es ist für ihn ganz natürlich, diese Songs zu schreiben, die ich und viele andere Leute geliebt haben. Ich denke, wir werden immer neue Musik machen. Dieser Typ bringt tolle Texte und großartige Musik hervor. Wenn wir alle zusammenkommen, ist es ziemlich magisch.“

Erste Songs im Kasten?

Empfehlung der Redaktion Mötley Crüe: Nikki Sixx kündigt neue Musik für 2024 an Glam Metal Mötley Crüe haben für 2024 etwas in petto. Wie Bassist Nikki Sixx nun versichert hat, dürfen sich die Fans auf frische Mucke freuen. Bereits im Dezember sprach Schlagzeuger Tommy Lee davon, dass Mötley Crüe bereits drei neue Songs eingespielt hätten, darunter einen Titel namens ‘Dogs Of War’ und eine Cover-Version des Bestie Boys-Songs ‘(You Gotta) Fight For Your Right (To Party!)’. „Warte, bis du es hörst. Es ist verrückt. Es ist kein vollständiges Album, aber das könnte noch ein bisschen später sein. Wir schreiben und machen ständig Sachen, also ist das später immer eine Möglichkeit. […] Für diejenigen, die auf der Suche nach neuen Crüe sind: […] John 5 spielt darauf, die Gitarrenarbeit ist unglaublich, und es klingt krank.“

Wann genau neue Musik von Mötley Crüe erscheinen soll, verriet John 5 indes noch nicht. Auch sprach der Musiker über seine kreative Beteiligung an den neuen Songs. „Wir saßen alle in einem Raum und gingen das Vorhaben zusammen an“, erklärte er. „Nikki und ich haben bereits jahrelang gemeinsam Musik geschrieben. […] Tommy und ich haben auch oft zusammen im Studio gearbeitet. Es war also nichts Neues, im Studio zu sein, aber mit Bob Rock war es neu.“

