Mötley Crüe: Nikki Sixx kündigt neue Musik für 2024 an

Foto: Getty Images for Live Nation UK, Anthony Devlin. All rights reserved.

Nikki Sixx mit Mötley Crüe in Sheffield am 22. Mai 2023

auch interessant

Mötley Crüe hatten zuletzt zum einen mit ihrer Fehde mit ihrem ehemaligen Gitarristen Mick Mars auf sich aufmerksam gemacht, der sich im Gegensatz von Nikki Sixx und Co. noch immer als Miteigner der Band-Firmen sieht. Zum anderen erregten die Glam-Metaller mit einem Studiobesuch Aufsehen. Zuletzt nahmen die Musiker mit Produzent Bob Rock frische Songs auf.

Mucke in der Pipeline

Bassist Sixx hat nun in den Sozialen Medien bestätigt, dass das Quartett vorhat, im kommenden Jahr das besagte eingespielte Material zu veröffentlichen. „Ja, Mötley Crüe werden 2024 neue Musik rausbringen. Und getrennt davon arbeite ich mit Rob Minkoff daran, ein neues Musikprojekt mit Animationsbezug zu entwickeln. Da stehen gute Zeiten an.“ So weit, so gut. Die Frage angesichts des nicht allseits euphorisch bewerteten Vorgängers SAINTS OF LOS ANGELES (2008) wird sein: Wie genießbar werden die neuen Tracks sein? Legt man die begeisterten Aussagen der Gruppe über ihren neuen Gitarren John 5 zugrunde, könnten die frischen Lieder tatsächlich Spaß machen.

John 5 selbst hatte im Herbst jedenfalls nur Positives über das Liedgut zu berichten. „Wann die Songs erscheinen, weiß ich nicht, aber alles läuft nach einem Plan“, offenbarte der Mötley Crüe-Saitenhexer. „Alles ist ausgearbeitet und strukturiert. Also die Lieder sind aufgenommen, gemischt und gemastert. Und sie sind so gut. Ich kann es nicht erwarten, dass sie erscheinen. Sie sind so gut. Ich bin wirklich begeistert von ihnen. Wer weiß, was passieren wird? Ich weiß nicht, ob wir nur Singles oder ein Album rausbringen. Die Jungs entscheiden das, ich weiß das nicht. Wir nehmen einfach auf und schauen, was passiert. Aber die neuen Stücke sind heavy, haben tolle Melodien — und jeder hat darauf einfach abgeliefert.“

MÖTLEY CRÜE-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.