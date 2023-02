Ville Valo als Solokünstler: Sein Album NEON NOIR präsentiert den ewigen Achtziger-Spross stilistisch zwischen The Mission und The Mamas And The Papas.

Das komplette Interview mit Ville Valo findet ihr in der METAL HAMMER-Februarausgabe 2023, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Bei HIM war es immer so, dass das nächste Album eine direkte Reaktion auf das vorige war und du stets versucht hast, dich nicht zu wiederholen. Wie war es nun, zum Start deiner Solokarriere, vor der blanken, unbefleckten Leinwand zu stehen? Ville Valo: Anfangs habe ich zu viel über Genres und Ähnliches sinniert. Eine der wichtigsten Lektionen war dann aber, einfach zu machen und nicht nachzudenken. Nimm…