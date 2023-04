Mötley Crüe nehmen Songs mit Bob Rock auf

Foto: AFP via Getty Images, JUAN PABLO PINO. All rights reserved.

Nikki Sixx (l.) und John 5 während der Mötley Crüe-Show am 25. Februar 2023 in Bogota

Mötley Crüe feilen mittlerweile nicht mehr nur unter sich an frischer Musik. Die Glam-Metaller haben sich nun Unterstützung von Produzent Bob Rock (Metallica, Bon Jovi, The Cult unter anderem) geholt und sind mit dem Kanadier ins Aufnahmestudio gegangen. So posteten Schlagzeuger Tommy Lee sowie John 5, der neue Gitarrist der Gruppe, Fotos von den Sessions in den Sozialen Medien (siehe unten).

Aufbruchstimmung

Darauf sieht man John 5 beim Gitarrenspiel sowie Bob Rock am Mischpult. Dazu schreibt der ehemalige Rob Zombie-Musiker: „Lasst uns das machen. @motleycrue #bobrock“ Auf den Fotos von Tommy Lee waren noch Bassist Nikki Sixx und Vince Neil zu sehen. Der Trommler kommentierte das Treiben im „großen Studio“ wie folgt: „Drück den Aufnahmeknopf, Herr Rock! Los geht’s!“ Bereits in den letzten Wochen teilte Sixx seiner Fan-Gemeinde auf Twitter mit, dass er mit Band-Neuzugang John 5 „irgendwelche Riffs schreiben“ würde.

Vor ein paar Tagen twitterte Sixx dann ein Foto, auf dem er, Lee und John 5 gemeinsam in einem Studio an ihren Instrumenten zugange sind. Der Kommentar zu dem Bild dazu lautet: „Ein weiterer Songwriting-Tag mit Tommy Lee und John 5“. In einem anderen Post holte Sixx weiter aus: „Wir schreiben. Der kreative Prozess des Song-Schreibens war immer der Herzschlag unserer Band. Wir werden nächste Woche ins große Studio gehen, ein bisschen etwas aufnehmen und schauen, wohin es uns treibt. An diesem Punkt gibt es keinen Plan. Wir lassen uns die Songs den Weg weisen.“ Die Fan-Reaktionen zu den Songwriting- und Aufnahme-Session fallen nicht wirklich positiv aus. Der Tenor hier lautet: Ohne Mick Mars handele es sich nicht um Mötley Crüe.

