Gitarrist Mick Mars nimmt nicht an Mötley Crües aktueller Stadiontournee teil. Carmine Appice verriet in einem Interview nun weitere Gründe dafür.

Mötley Crüe holen dieses Jahr ihre pandemiebedingt verschobene Stadiontournee durch die Staaten und Europa nach. Allerdings ohne ihren Gitarristen Mick Mars, der seit Gründungstagen der Glam Metal Band angehört. In einem Statement gab die Combo an, dass der 71-jährige Mars aufgrund seines Gesundheitszustands nicht mehr touren könnte, und ersetzten ihn flott durch den Marilyn Manson-Gitarristen John 5. Carmine Appice: Mick Mars hatte keinen Bock auf Playback Dass Mars auch aus anderen Gründen als seiner fortschreitenden Spondylitis ankylosans Erkrankung Mötley Crüe verließ, wurde bereits spekuliert. Nun befeuerte sein guter Freund und Schlagzeuger Carmine Appice weitere Gerüchte über den Ausstieg des Amerikaners.…