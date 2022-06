Mötley Crüe: So brach sich Tommy Lee die Rippen

Foto: Emma McIntyre/Getty Images for SiriusXM. All rights reserved.

Bisher hatte sich Schlagzeuger Tommy Lee in Schweigen darüber gehüllt, wie er sich zwei Wochen vor dem Start der Stadiontour von Mötley Crüe vier Rippen gebrochen hat. Nun hat seine Frau in einem Snapchat-Video (siehe unten) ausgeplaudert, wie ihr Angetrauter dieses Kunststück beziehungsweise Missgeschick fertig gebracht hat.

Schiefe Stufen

„Wir wohnten in einem alten Mietshaus in Nashville [während der Proben für die anstehende Konzertreise — Anm.d.A.]“, berichtet Brittany Furlan über den Unfall ihres Gatten Tommy Lee. „Es war ein cooles, altes, schrulliges Haus. Doch die Treppen davor waren aus Steinen gemacht. Und sie waren wirklich uneben. Die Wurzeln von einem Baum haben sie wohl nach oben gedrückt. Alles war schön. Ich bin tatsächlich selbst ein paar Mal die Treppen hoch gefallen, als ich Lebensmittel eingekauft hatte. An dem Tag also, an dem Mötley Crüe Nashville verlassen sollten, kam unser Fahrer. Und wir hatten all dieses Gepäck — doch er half uns nicht, er blieb einfach im Auto sitzen.

Also versuchte Tommy Lee all unser Gepäck für uns zu tragen. Und er stürzte diese verrückten Treppen hinunter und brach sich vier Rippen. Es war irre, denn ich kam nach draußen — und er konnte nicht atmen. Das war echt beängstigend. Er lag auf dem Boden und rang nach Luft. Und dann stieg er an diesem Tag in ein Flugzeug nach Pennsylvania, wo sie den Rest der Proben absolvierten. Nachdem sie dort gelandet waren, ging er ins Krankenhaus. Und dort meinten sie: ‚Du hast vier gebrochen Rippen.‘ Und sie wollten ihn dort behalten, aber er wollte nicht bleiben. Er ist einfach ein Kämpfer. Er ist der härteste Kerl, den ich kenne. Ich meine, sieh dir all seine Tattoos an. Er kämpft sich einfach durch den Schmerz hindurch.“

