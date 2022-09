Mötley Crüe: Tommy Lee ist jetzt bei OnlyFans

Mötley Crüe-Drummer Tommy Lee ist zuletzt vor allem dadurch aufgefallen, dass er ein Dickpic in den Sozialen Medien gepostet hat, das relativ schnell von Instagram und Facebook entfernt wurde. Dieser vermeintliche Fauxpas passierte dem Musiker in angetrunkenem oder berauschtem Zustand. Doch zu voller Vernunft scheint der 59-Jährige noch immer nicht gekommen zu sein. Denn der Glam-Metaller geht einen anderen, nächsten Schritt.

Frei wie ein Vogel

So hat sich Tommy Lee nun ein Konto bei OnlyFans zugelegt. Auf der Plattform bieten Menschen gegen Bezahlung intime Inhalte an. Die für wen auch immer frohe Kunde hat der Trommler am Freitag, den 9. September während des letzten Konzerts der Stadiontournee von Mötley Crüe in Las Vegas hinausposaunt. „Für den Fall, dass ihr Leute unter einem Stein gelebt habt, ich war zuletzt ein wenig in Schwierigkeiten. Ich möchte sehen, in was für Ärger wir heute Abend geraten können. Wir sind immerhin im verdammten Las Vegas, richtig? Und ich finde, dass wir diesem ‚Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas‘-Blödsinn ein Ende bereiten sollten. Pfeif darauf. Lasst es uns mit der Welt teilen.“

Daraufhin drängte er die Männer im Publikum dazu, ihre Schwengel herzuzeigen, nur danach um die Tatsache anzusprechen, dass sein Penisfoto aus den Sozialen Medien entfernt wurde. „Ich habe euch meinen Kram gezeigt. Sie haben es aus dem Internet genommen. Keine Schwänze, keine Titten mehr. Was ich jetzt getan habe, ist: Ich bin nun zu einem Ort hinüber gegangen, an dem man so frei sein kann, wie man will. Und man kann jedem zeigen, was auch immer man zeigen will. Und sie nehmen es nicht herunter.“ Alsdann dreht sich Tommy Lee um, beugte sich nach vorne, zog seine Hosen herunter und entblößte seinen Hintern. Auf seinen Pobacken waren die Wörter „Only“ und „Fans“ zu lesen.

