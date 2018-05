Morgoth: Band vorerst auf Eis gelegt

Show No Mercy: Alle Slayer-Alben in einer Rangliste

In der METAL HAMMER Juli-Ausgabe 2016 feiern wir 30 Jahre REIGN IN BLOOD. Passend dazu haben wir uns in der Redaktion umgehört und eine Rangliste aller Slayer-Alben erstellt. Schafft es die legendäre dritte Scheibe auch im Redaktionsschnitt auf die eins?