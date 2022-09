Morning Again veröffentlichen Single mit Trevor Strnad

auch interessant

Die US-amerikanischen Hardcoreler Morning Again steuern geradewegs auf die Veröffentlichung ihrer nächsten EP BORROWED TIME zu. Als Vorbote ihres brandaktuellen Werks entsendet die Band die erste zugehörige Single ‘Resignation’, für die sie sich vor seinem Tod Unterstützung von The Black Dahlia Murder-Frontmann Trevor Strnad geholt hatte.

Empfehlung der Redaktion The Black Dahlia Murder: Brian Eschbach singt jetzt Melodic Death Metal The Black Dahlia Murder kehren in mehr oder minder neuer Aufstellung zurück auf die Bühne. (Ex-)Gitarrist Brian Eschbach wird zum neuen Sänger ernannt. Im Mai 2022 hatten The Black Dahlia Murder das Ableben ihres langjährigen Frontmanns Trevor Strnad verkündet, der ziemlich den gesamten Metal-Kosmos in Trauer versetzte. Noch vor seinem Tod hatte der Musiker an Nebenprojekten mitgewirkt, die nun nach und nach in Erscheinung treten werden. Kürzlich erst gab die Band bekannt, dass (Ex-)Gitarrist Brian Eschbach künftig den Posten des The Black Dahlia Murder-Frontmanns besetzen wird, während Ryan Knight an die Gitarre zurückkehrt.

Hört hier den neuen Song ‘Resignation’ von Morning Again mit Trevor Strnad:

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.