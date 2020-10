Motörhead verkaufen Lemmy-Gesichtsmasken

Was geht zurzeit weg wie warme Semmeln? Richtig: Gesichtsmasken. Im öffentlichen Leben der Corona-Ära brauchst du ohne anständigen Mund-Nasen-Schutz nicht auftauchen. Logisch, dass sich geschäftstüchtige Bands dieses Bedürfnisses der Massen bedienen. Auf diesen Zug springen nun auch Motörhead mit einem genialen Lemmy-Produkt auf.

Schütze dich und andere mit Lemmy

So waren im Web-Shop der Band kurzzeitig drei unterschiedliche, hochansehnliche Masken mit der unteren Gesichtspartie von Motörhead-Legende Lemmy Kilmister zu haben (siehe Foto unten). Auf einer grinst die Rock’n’Roll-Ikone und präsentiert dabei ein paar schwarz angemalte Zähne. Auf einer hat Lemmy eine Kippe zwischen den Lippen hängen, und auf einer tut er unbeteiligt. Die Koteletten sowie seine berühmt-berüchtigten Warzen auf der linken Wange sind hierbei natürlich mehr als nur bloßes Beiwerk.

Inzwischen haben Motörhead die Lemmy-Gesichtsmasken leider wieder aus ihrem Web-Shop genommen. Über den Grund dafür kann man nur spekulieren. Entweder waren die Teile einfach nur rasend schnell ausverkauft – was niemand verwundern dürfte. Oder sie waren vielleicht zu früh eingestellt und werden irgendwann wieder erhältlich sein. Wir drücken allen Lemmy- und Motörhead-Fans die Daumen und hoffen, dass es sich um die zweite geschilderte Möglichkeit handelt. Denn eine großartigere Maske ist uns bis dato noch nicht untergekommen. Okay: Der Pantera-Mundschutz mit der Aufschrift „Stay Away From Me“ kann auch einiges. Aber mit einem freundlichen Grinsen von Herrn Kilmister erntet man vermutlich mehr Lacher.

