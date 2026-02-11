Mushroomhead-Schlagzeuger Steve „Skinny“ Felton und der ehemalige Sänger der Band, Jeffrey Hatrix (auch bekannt als Jeffrey Nothing), haben ihren Rechtsstreit offiziell beendet. Das bestätigte Hatrix mit einem Statement auf Facebook.

Situation bereinigt

Dort schreibt er: „Wie viele von euch wissen, gab es eine laufende Klage zwischen mir und meiner ehemaligen Band. Ich freue mich berichten zu können, dass die Situation bereinigt und vorbei ist. Ab sofort gibt es auf meiner Seite nichts Negatives mehr über Mushroomhead oder Skinny.“

Hatrix erzählt weiter, dass die rechtlichen Verhandlungen gut verlaufen seien: „Er kam mir freundlich gesinnt und ehrenvoll an den Verhandlungstisch und wir haben eine Lösung gefunden, die uns beide glücklich macht. Skinny und ich haben Mushroomhead gegründet und es ist großartig zu sehen, was für eine Fanbase und Gemeinschaft dadurch erbaut wurde.

Zukunft

Ich bin stolz darauf und weiß, dass er es auch ist. Mushroomhead ist nun seins und ich wünsche ihm nur das Beste. Mein kreatives Baby ist nun meine Soloarbeit. Werde ich jemals wieder mit Schroom arbeiten? Die Zeit wird es zeigen. Ich bin nicht dagegen. Aber es herrscht kein böses Blut. Ich will, dass alle gewinnen“, erklärt der Musiker.

Daraufhin bedankt er sich noch bei allen, die ihn in dieser Zeit unterstützt haben: „Vielen Dank für eure jahrelange Unterstützung und dafür, dass ihr mir den Rücken gestärkt habt, als ich es gebraucht habe. Von jetzt an gibt es nur noch Positives in diese Richtung. Ich habe gesagt, dass ich mit dem Drama durch bin und habe das auch so gemeint. Ich liebe euch, Leute!“

Worum ging es?

2024 verklagte Jeffrey Hatrix seine ehemalige Band und seinen Ex-Kollegen Skinny mit der Behauptung, er hätte schon „mehrere Jahre“ keine Lizenzgebühren mehr bekommen, obwohl er während seiner Zeit bei Mushroomhead an 148 Liedern beteiligt war. Zwar seien die Urheberrechtsangaben bei vielen Songs ordnungsgemäß eingetragen, jedoch hätte es kein Protokoll über irgendwelche Zahlungen gegeben.

Am 9. Februar reichten beide Parteien beim Bundesgericht in Cleveland einen Antrag auf endgültige Abweisung der Klage ein. Das bedeutet, die Klage darf in Zukunft nicht erneut erhoben werden und der Rechtsstreit zwischen Hatrix und Felton ist in diesen Belangen endgültig abgeschlossen.

