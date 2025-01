Gitarrist Doug Aldrich erhielt vor einigen Wochen die Diagnose Kehlkopfkrebs. Nun gibt er Auskunft über seinen Gesundheitszustand.

Erst im September wurde bekannt, dass Doug Aldrich (Ex-Dio, Ex-Whitesnake) an Kehlkopfkrebs erkrankt. Seine derzeitige Band The Dead Daisies teilte dies über die Sozialen Netzwerke mit: „Wir haben ziemlich beschissene Nachrichten, die wir mit euch teilen möchten. Leider wurde bei Doug Kehlkopfkrebs diagnostiziert, der jedoch behandelbar ist. Diese Woche lässt er sich operieren.“ Für die Europatournee von Anfang bis Mitte November sprang Whitesnake-Gitarrist Reb Beach ein. Nun hat Doug Aldrich die OP „sehr erfolgreich“ überstanden und meldete sich nur zwei Tage später selbst via Instagram. „Schnelles Update… Hi Leute, ich wollte mich nur melden und euch vielmals für die Gebete…