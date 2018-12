My Dying Bride trennen sich von ihrem Schlagzeuger Shaun Steels

Die britischen Doom Metaller My Dying Bride haben sich von ihrem Schlagzeuger Shaun Steels getrennt „wegen unlösbarer Trommel-Probleme“, wie es in einem Facebook-Statement der Band heißt.

Weiterlesen My Dying Bride geben Grund ihrer damaligen Tourabsage bekannt In einem Facebook-Post geben My Dying Bride ein Jahr nachdem sie ihre Tourdaten ohne Erklärung abgesagt hatten, ein Statement ab. Die fünfjährige Tochter des Sängers wurde kurz zuvor mit Krebs diagnostizert. Der Musiker wurde bereits durch Jeff Singer (Kill II This, Paradise Lost) ersetzt und spielte auch schon einige Tracks für das kommende Studioalbum der Band ein. Die Platte wird der Nachfolger zum 2015 erschienenen FEEL THE MISERY.

My Dying Bride kommentierten zu dem Musikerwechsel wie folgt: „Jeff war ein Licht in einem dunklen Raum. Er schließt nahtlos mit der neuen Musik an und scheint intuitiv zu wissen, wonach wir suchen. Er hat der Band in einer Testphase bereits viel unnötigen Druck genommen. Endlich passiert etwas Gutes.“