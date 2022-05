Aerosmith haben die für Juni und Juli 2022 angekündigten Termine für ihre Las Vegas-Residency „Aerosmith: Deuces Are Wild“ abgesagt, während sich Sänger Steven Tyler auf „seine Gesundheit und Genesung“ konzentriert. Tyler, der bereits seit Jahrzehnten mit der Suchterkrankung zu ringen hat, begibt sich nun aus freien Stücken in eine Rehabilitationsklinik, um so bald wie möglich wieder auf der Bühne stehen zu können.

Das vollständige Statement von Aerosmith

Am Dienstag (24. Mai 2022) teilten die Hard/Blues-Rocker folgendes Statement über ihre Sozialen Medien: „Wie viele von euch wissen, hat unser geliebter Bruder Steven viele Jahre lang an seiner Nüchternheit gearbeitet. Nach einer Fußoperation zur Vorbereitung für die Bühnenshows und der Notwendigkeit einer Schmerzbehandlung während des Prozesses, ist er kürzlich rückfällig geworden und hat sich freiwillig in ein Behandlungsprogramm begeben, um sich auf seine Gesundheit und Genesung zu konzentrieren.

Wir danken euch für euer Verständnis und die Unterstützung für Steven während dieser Zeit.

Wenn ihr Tickets über Ticketmaster gekauft habt, erhaltet ihr eine Rückerstattung und werdet in Kürze eine E-Mail mit allen Details erhalten. Andernfalls wendet euch bitte an eure Verkaufsstelle, um Informationen zur Rückerstattung zu erhalten.“

Düster im Kaninchenbau

2019 erzählte Steven Tyler – dessen enormer Kokain-, Heroin- und Alkoholkonsum ihm und seinem Band-Kollegen Joe Perry in den Siebziger Jahren den Spitznamen „The Toxic Twins“ eingebracht hatte –, dass er früher viel Spaß am Trinken und am Drogenkonsum empfunden hatte. „Du trinkst einen Jack Daniel’s, spielst im Madison Square Garden, kommst von der Bühne und gehst mit Jimmy Page in einen Club – komm schon“, sagte der 74-Jährige. „Nach zwei Zugaben im Madison Square Garden geht man nicht Shuffleboard spielen. Oder Yahtzee, weißt du? Du gehst aus und rockst, was das Zeug hält. Du hast etwas getan, was du nie für möglich gehalten hättest. Und du denkst tatsächlich, dass du ein übernatürliches Wesen bist.“

Steven Tyler erklärte, dass sein Drogenkonsum anfangs seine Leistung steigerte, aber schließlich seinen Tribut forderte. Mit der Zeit stellte er fest, dass er stets höhere Dosierungen benötigte, um die gleiche Wirkung zu erzielen. „Eine ganze Zeit lang funktioniert es optimal“, sagte er. „Aber dann geht es schief. Man wird süchtig, man tut es ständig, und plötzlich beginnt es, das Selbst zu beeinflussen. Was beim Drogenkonsum passiert, ist: Am Anfang funktioniert es, aber am Ende nicht mehr. Es bringt dich zu Fall. Es gibt nur den Knast, den Wahnsinn oder den Tod.“

Wir wünschen dem Aerosmith-Frontmann viel Kraft bei dieser stets nervenzehrenden Herausforderung. Für alle Fans hoffen wir, dass die Tour wie geplant im September fortgesetzt werden kann.