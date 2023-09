Napalm Death: Culture Club-Sänger Boy George ist Fan

auch interessant

Manchmal sind Personen Fans von Bands, von denen man es nicht erwartet würde – so auch der Culture Club-Frontmann Boy George. Die Achtziger-Glamour-Ikone zeigte sich jüngst als Verehrer der britischen Grindcore-Legenden Napalm Death und besuchte sogar eines ihrer Konzerte.

Überraschendes Bekenntnis

Empfehlung der Redaktion Lita Ford: „Solange wir Musik spielen, ist der Rest egal“ Hard Rock Die legendäre Gitarristin Lita Ford hat in ihrer langen Karriere schon einiges erlebt - gutes wie auch schlechtes. Dennoch sieht sie den Zustand des Musik-Business positiv. Wie aus einem Twitter-Video hervorgeht, das der Sänger am 12. September gepostet hat, war Boy George im The Triffid in Brisbane (Australien) auf einem Konzert von Napalm Death. In einer dazugehörigen Nachricht schrieb er: „Ich habe gestern Abend die Noise-Monster Napalm Death gesehen und meine Ohren klingeln immer noch. Ich habe alles geliebt, was Barney (Mark Greenway, Sänger – Anm.d.A.) zu sagen hatte. Absolut eingespielte Band (anders kann man es nicht sagen, lol). Hey Barney, wir sehen uns an der Kaffeetheke! Kommentar des Abends: ‚Halt die Klappe, du frischgebackener Mistkerl.’“

FROM ENSLAVEMENT TO OBLITERATION auf Amazon.de bestellen!

Ob hingegen Boy George, der vor allem durch sein extravagantes Auftreten Bekanntheit verlangte, unter einigen Musikern in der Metal-Szene unterdessen auf entsprechende Gegenliebe stößt, bleibt offen. Mit seiner Band Culture Club avancierte der Musiker zu einem erfolgreichen Rock- und Pop-Act und befand sich jüngst auf einer „Greatest Hits“-Tour durch Australien, die am 14. September in Brisbane endete und ihn offenbar auf besagtes Napalm Death-Konzert führte.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.