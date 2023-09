Napalm Records: Aller Anfang ist heavy

METAL HAMMER: Markus, wie fühlt es sich an, auf ganze drei Jahrzehnte mit seiner eigenen Firma zurückzublicken? Ist das purer Stolz oder sind da noch andere Emotionen?

Markus Riedler: Wir haben als Firma zu Beginn einen richtigen Lauf gehabt, bei dem wir über eine längere Periode physische Produkte wie CDs verkauft haben. Aber man musste immer mit der Technologie gehen. Und das war in der Musikindustrie oder generell der Unterhaltungsindustrie schon der Wahnsinn. Dinge wie Streaming waren große Herausforderungen. Dahingehend sind wir natürlich sehr stolz, dass wir die Entwicklungen immer positiv mitgemacht und auch die Mitarbeiter dementsprechend fortgebildet haben. Aber es gibt noch viele Pläne und Visionen. Daher ruhen wir uns nicht auf dem Erreichten aus, sondern blicken sehr positiv in die Zukunft.

MH: Gehen wir doch mal ganz an den Anfang zurück: Wie kamst du überhaupt dazu, deine eigene Plattenfirma ins Leben zu rufen?

MR: Begonnen hat es während meiner Schulzeit – ich habe die Handelsakademie HAK in Eisenerz besucht. Ich bin mit 13 oder 14 in den Metal reingeschlittert. Mein Cousin hat mir Alben von Iron Maiden, Slayer oder auch W.A.S.P. geliehen. Mir war das meistens zu soft, ich hatte am Anfang ein riesiges Faible für Black Metal. Der richtige Startschuss war, dass ich das Management für die Band Disastrous Murmur gemacht habe. Sie hatten einen Plattenvertrag mit dem französischen Label Osmose und mich eines Tages gefragt, ob ich nicht eine CD von ihnen veröffentlichen möchte. Ich meinte: Okay, warum nicht. Nur hatte ich zu jenem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert.

Das Gute war, dass die Band bereits ein gewisses Standing hatte und wir mit der ersten Mini-CD von Disastrous Murmur – NPR 001 – einen Vertriebsvertrag in Deutschland erhalten haben. Das war natürlich eine sehr glückliche Situation. Die Platte hat sich in Anbetracht der Qualität und der Kosten sehr gut verkauft. Mich hat immer der Hintergrund interessiert: Wie funktioniert das gesamte Musik-Business? Das war mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Heute geht man einfach ins Internet und bekommt alle Infos, die man braucht. Früher mit Fax, elektronischer Schreibmaschine und Festnetz war das etwas schwieriger und kostspieliger, was die Telefonrechnung betrifft.

