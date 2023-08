Neil Peart: Schwester redet über den Tod des Drummers

Neil Peart mit Rush bei der "R40" Livetour am 19. Juli 2015 in Seattle, Washington

Dreieinhalb Jahre Zeit, sich vorzubereiten

Nancy Peart Burkholder, die Schwester von Neil Peart, hat in einem Gespräch mit Kelly Barrett über das Ableben des virtuosen Rush-Schlagzeugers vor mehr als dreieinhalb Jahren gesprochen. Sie sagte, dass sie und der Rest ihrer Familie „drei Jahre und acht Monate Zeit hatten, sich auf seinen Tod vorzubereiten“. Peart verstarb tragischerweise am 7. Januar 2020 in Santa Monica, Kalifornien, nach einem dreijährigen Kampf gegen Glioblastom, eine aggressive Form von Hirntumor. Er wurde nur 67 Jahre alt.

Auf die Frage, ob sie und der Rest der Familie auf den Tod von Neil Peart vorbereitet waren, sagte Nancy: „Wir hatten dreieinhalb Jahre Zeit, uns vorzubereiten, also wussten wir, dass es kommen würde. Empfehlung der Redaktion Rush: Definitiv keine Reunion Rock Gitarrist Alex Lifeson stellt klar, dass ohne Neil Peart keine Rush-Reunion möglich sein wird. Soloprojekte von ihm oder Geddy könnten aber kommen. Und dann, als es passierte, hatten wir diese Woche der Funkstille, in der wir niemandem etwas sagen konnten. Und dann hatten wir, glaube ich, zehn Minuten Vorwarnung, bevor es live in die Welt ging. Also hatten wir zehn Minuten Zeit, allen zu sagen, denen wir in dreieinhalb Jahren nichts gesagt hatten, dass es uns leid tut und wir gelogen haben. Es ist nicht alles in Ordnung. Das war eine schwere Woche – die härteste, die wir durchgemacht haben. Weil wir es wussten und es nicht teilen konnten.“

Der Schock ging um die Welt

Nancy wurde anschließend gefragt, ob Fans und andere Menschen zu dieser Zeit die Privatsphäre der Familie respektierten, da Rush sie in einer Erklärung zu Neils Tod darum gebeten hatten.

„Oh, wir wurden mit Nachrichten überflutet“, sagte Nancy. „Meine Tochter hat schließlich ihr Handy ausgeschaltet. Sie ist auch Musikerin. Es war unglaublich. Es war eine sehr surreale Woche. Alle, die ich kannte, musste ich auf einmal kontaktieren. Und dann, als eine meiner besten Freundinnen meine Nachricht bekam, lief es im Radio. Und dann wurden natürlich alle von ihnen angerufen. Der Schock ging um die Welt, das ist sicher.“

