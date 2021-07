Rush: Definitiv keine Reunion

Alex Lifeson on stage beim Medlock Krieger All Star Concert für das St. Jude Children's Research Hospital in der Saddle Rock Ranch am 28. Oktober 2018 in Malibu, Kalifornien

Trotz der „R40“-Abschiedstournee von Rush sind Fans nach wie vor begierig darauf, etwas Neues von Rush zu hören oder zu sehen. Doch die kanadischen Rocker sind allerdings konsequenter als manche ihrer Kollegen. Zumal 2020 Schlagzeuger Neil Peart im Alter von 67 Jahren an Krebs gestorben ist. Gitarrist Alex Lifeson sprach in einem aktuellen Interview mit „Trunk Nation With Eddie Trunk“ über den aktuellen Status.

„Geddy und ich haben mit circa 14 Jahren angefangen, zusammen Songs zu schreiben. Wir sind immer noch beste Freunde, ich liebe ihn und er ist mir sehr wichtig. Als beste Freunde auch noch gemeinsam arbeiten zu können, war eine fantastische Erfahrung." Lifeson erzählt, dass er sich erst kürzlich mit dem Rush-Sänger getroffen hat. „In letzter Zeit wird es aber schwierig, einen Termin zum gemeinsamen Mittagessen zu finden." Akute Pläne mit oder für Rush gibt es jedoch keine, wie der Gitarrist weiter erzählt.

Eigene Pläne

„Falls irgendetwas passieren würde und wir die Gelegenheit dazu hätten, würden wir das bei einer Tasse Kaffee entscheiden. Es gibt allerdings momentan keine Dringlichkeit, und wir haben auch nichts im Sinn. Er macht seine Dinge, ich meine. Wir halten uns gegenseitig auf dem Laufenden. Aber wir haben solch eine tolle Historie und großartige Sachen zusammen gemacht. Und sollten wir für den Rest unseres Lebens lediglich beste Freunde sein, wäre das auch völlig okay. Es steht natürlich auch offen, ob Geddy oder ich etwas Eigenes auf die Beine stellen, ohne den anderen. Ich habe jedenfalls diverse Pläne.“