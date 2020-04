Die Aufnahmen zum sechsten Obscura-Album werden nicht in der bisherigen Besetzung stattfinden. Gitarrist, Bassist und Schlagzeuger verlassen die Band und gründen eine neue Gruppe.

Obscura haben in den vergangenen Jahren bereits einige Besetzungswechsel durchgemacht. Einziges festes Mitglied bleibt jedoch stets Gründer, Gitarrist und Sänger Steffen Kummerer. Der Frontmann schart nun erneut ein neues Line Up um sich herum. In einem Beitrag über die Sozialen Medien wurde nämlich bekannt gegeben, dass Gitarrist Rafael Trujillo, Bassist Linus Klausenitzer und Schlagzeuger Sebastian Lanser nicht länger Teil der Tech Death Metaller sind. Der Grund für die Trennung seien wohl "musikalische Differenzen". Kummerer kommentierte: "Zunächst möchte ich unseren ehemaligen Mitgliedern Rafael Trujillo, Linus Klausenitzer und Sebastian Lanser für ihren Einsatz in den letzten Jahren danken. Jetzt, 2020, beginnt ein neues Kapitel für Obscura…