Neue Nirvana/Soundgarden/Pearl Jam-Supergroup

Drei Grunge-Ikonen haben just eine neue Supergroup gegründet. So machen Nirvana-Bassist Krist Novoselic, Soundgarden-Gitarrist Kim Thayil und Pearl Jam/Soundgarden-Schlagzeuger Matt Cameron gemeinsame Sache bei 3rd Secret. Neben den Dreien besteht die Band noch aus Gitarrist Bubba Dupree (der darüber hinaus in Void und Hater spielt) sowie den Sängerinnen Jennifer Johnson und Jillian Raye. Letztere musiziert mit Novoselic bereits bei Giants In The Trees.

Gute Vorzeichen

Doch damit nicht genug: Das Sextett hat zur allgemeinen Überraschung am gestrigen 11. April einfach mal so ihr bandbetiteltes Debütalbum (digital) veröffentlicht (siehe und höre unten). An den Mischpultreglern saß der renommierte Soundmann Jack Endino, der unter anderem Werke von Nirvana, Soundgarden, Mudhoney, Screaming Trees, Nebula, High On Fire und Therapy? produziert hat. Im Februar hatte Nirvana-Musiker Novoselic bereits in einem mittlerweile wieder gelöschten Tweet angedeutet, dass er etwas in der Mache hat. „Ich bin bin im Augenblick sehr beschäftigt darin, ein Album fertigzustellen. Gerade sind wir in der Mitte von ein paar Verzögerungen. Ich hoffe auf eine Veröffentlichung Mitte März. Aber es ist ein Geheimnis, also bitte sagt es niemanden.“

Aus Mitte März ist nun Mitte April geworden. Und ein Geheimnis bleiben 3rd Secret dank ihre Bandnamens irgendwie auch weiterhin. Die beiden Soundgarden-Mitglieder Kim Thayil und Matt Cameron haben hier zum ersten Mal wieder miteinander Musik gemacht, seitdem Sänger Chris Cornell im Jahr 2017 unvermittelt verstorben ist. Über mögliche neue Musik aus dem Soundgarden-Lager sagte Thayil kürzlich: „Ich denke, wir drei haben ein Interesse daran, wieder was zu machen. Wir mögen es auf jeden Fall, miteinander zu arbeiten.“

Die Tracklist von 3RD SECRET:

Rhythm Of The Ride I Choose Me Last Day Of August Winter Solstice Lies Fade Away Live Without You Right Stuff Dead Sea Diamond In The Cold Somewhere In Time The Yellow Dress

