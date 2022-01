Nirvana: Richter weist Klage von NEVERMIND-Baby ab

Vor ein paar Monaten machte Spencer Elden gehörige Schlagzeilen. Der inzwischen erwachsene Mann posierte als Baby auf dem Cover des Nirvana-Meilensteins NEVERMIND und verklagte die Band und ihre Plattenfirmen wegen angeblicher Kinderpornografie und sexueller Ausbeutung (metal-hammer.de berichtete). So lächerlich dieser Move war, so großes Aufsehen erregte er. Doch offenbar hat nun ein kalifornischer Richter das einzig Richtige in dieser Sache getan und die Klage abgewiesen.

Plötzlicher Sinneswandel

Wie „Louder“ berichtet, hat Fernando M. Olguin vom United States District Court des Central District of California den Fall abgetan. In einer Entscheidung vom 3. Januar 2022 hat Olguin die Klage abgewiesen, dabei jedoch eine Möglichkeit für Spencer Elden offengelassen, seine Klage abzuändern, um eventuell doch noch ein Gerichtsverfahren zu erwirken. Insofern besteht die Möglichkeit, dass die ganze Geschichte doch noch nicht komplett am Ende ist. Auf jeden Fall liegt Richter Olguin damit auf einer Linie mit Nirvana selbst, die zuletzt einen Antrag auf Klageabweisung eingereicht hatten.

Dabei gaben Dave Grohl (Foo Fighters), Krist Novoselic und Co. an, dass Elden das Foto schon mehrere Male gegen eine Vergütung nachgestellt hat. Darüber hinaus habe er sich den Albumtitel NEVERMIND auf seine Brust tätowieren lassen. Er sei zudem in einer Talkshow aufgetreten und habe dabei einen selbst-ironischen, hautfarbenen Einteiler getragen. Elden habe von ihm unterzeichnete NEVERMIND-Kopien auf Ebay verkauft. Und er habe seinen Ruhm dazu hergenommen, Frauen abzuschleppen. Bei alledem drängt sich der Gedanke auf, dass Spencer Elden rechtlich nicht wirklich gut beraten ist und womöglich von geldgierigen Anwälten vertreten wird.

