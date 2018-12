Neue Rhapsody mit Luca Turilli und Fabio Lione

Im Leben trifft man sich immer zweimal, heißt es. Diese Binsenweisheit hat sich auch für Gitarrist Luca Turilli und Sänger Fabio Lione bewahrheitet. Die beiden italienischen Metaller gingen seit der Aufspaltung von Rhapsody Of Fire im Jahre 2011 getrennte Wege, nun machen sie wieder zusammen Musik: als Turilli / Lione Rhapsody. Vervollständigt wird die neue Band drei alten Bekannten aus dem Rhapsody-Kosmos: Gitarrist Dominique Leurquin, Bassist Patrice Guers and Schlagzeuger Alex Holzwarth.

2017 hatten sich Luca und Fabio bereits angenähert und waren gemeinsam auf Rhapsodys „20th Anniversary Farewell Tour“ unterwegs, bei der altgediente Klassiker der Band intoniert wurden. Nach dem Ende von Luca Turilli’s Rhapsody blieben die beiden Freunde in Kontakt und begannen über eine neue kreative Zusammenarbeit zu sprechen. Die Kollaboration war offenbar ziemlich fruchtbar, so dass „die Freude über dieses neue Projekt von Tag zu Tag wuchs“, heißt es im Statement der Plattenfirma. Und wie das bei Rhapsody so üblich ist, musste ein neuer Name für das musikalische Baby her: Turilli / Lione Rhapsody.

Shut up and give us your money!

Die Gruppe plant diesen Winter ihr Debütwerk einzuspielen. Um das Album und die zugehörigen Aufnahmen zu finanzieren hat die Band eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, bei der zum Beispiel die Platte oder Gästeliste auf Lebenszeit gebucht werden können. Erscheinen soll die Scheibe im Sommer 2019.

Luca Turilli kommentiert: „Nachdem die Abschiedstour zu Ende war und sich Luca Turilli’s Rhapsody aufgelöst hatten, konnte ich mir nicht vorstellen, meine Aktivität im Metal-Genre noch fortsetzen zu können. Aber jetzt, dank einer neuen künstlerischen Vision und unserem äußerst inspirierenden Mantra ,Rebirth and Evolution’ bin ich sehr auf die unbegrenzten künstlerischen Möglichkeiten gespannt, die wir haben könnten, während wir unseren Sound auf eine neue Ebene heben. Wir möchten unsere grundlegende spirituelle Botschaft des Lichts mit der größtmöglichen emotionalen Wirkung voranbringen!“

Fortschritt mit Fan-Support

Fabio Lione ergänzt: „Wir glauben stark an die neue Turilli / Lione Rhapsody-Band, die Vision und die Möglichkeit, zusammen neue Musik zu machen und auch etwas wirklich innovatives, modernes und frisches zu präsentieren, ergänzt mit dem kompromisslosen Klang der modernsten Produktionen. Wir glauben auch an die wertvollen Beiträge unserer Fans, die uns helfen, dieses wichtige Ziel zu erreichen und erneut ein wichtiges Kapitel unserer musikalischen Karriere zu beginnen, in dem wir unser neues Album schreiben. Wir zählen auf euch, dass all das möglich wird!“