Lordi haben einen Sprung in der Schüssel. Eh klar. Doch dieser ist so groß, dass die Finnen angekündigt haben, im Oktober sieben Platten rauszubringen.

Als Aprilscherz hatten sich Lordi einen schönen Gag einfallen lassen. Das Quintett kündigte an, vier Alben gleichzeitig veröffentlichen zu wollen. Klar, dass nur ein Witz war. Denn in Wirklichkeit wollen die finnischen Monster-Metaller gleich sieben Platten zur gleichen Zeit rausbringen. So sollen im Oktober die Studiowerke Nummer elf, zwölf, 13, 14, 15, 16 und 17 erscheinen. Aus Vorstellung wird Realität Bandboss Mr. Lordi erklärt: "Innerhalb einer Woche, nachdem unsere 'Killectour' im März 2020 abgekürzt wurde, habe ich realisiert, dass wir die plötzliche Extrazeit irgendwie nutzen werden. Es war klar, dass das die Zeit sein würde, um damit anzufangen, das neue Album…