Neues Fossil nach Rotting Christ benannt

Den beiden Metal-Brüder Sakis und Themis Tolis von der griechischen Black Metal-Legende Rotting Christ wurde just eine ganz besondere Ehre zuteil. Und zwar wurde eine neu entdeckte Fossilienart nach ihnen benannt. So haben die beiden Wissenschaftler Dr. Ben Thuy und Dr. Lea Numberger vom Natural History Museum in Luxemburg eine neue Schlangensternart (siehe Fotos unten) entdeckt und sie zu Ehren der Tolis-Brüder auf den Namen „Brezinacantha Tolis“ getauft.

„Als wir den fossilen Schlangenstern zum ersten Mal sahen, wussten wir, dass es etwas aufregendes war“, begründen Dr. Ben Thuy und Dr. Lea Numberger die Ehrerweisung für Rotting Christ. „Es stellte sich als eine Spezies heraus, die neu für die Wissenschaft war. Und so hatten wir das Privileg, ihr einen Namen zu geben. Bei der Namenswahl wollten wir unsere gemeinsame Leidenschaft für Wissenschaft und Musik kombinieren und entschieden uns, eine unsere Lieblingsbands zu ehren. Das neue Fossil stammt von einem Tier, das in einer dunklen, giftigen Umwelt in den Tiefen eines antiken Ozeans lebte und auf den Überresten seiner toten Vorfahren wohnte.

Von hier bis zur Ewigkeit

Das ist purer Black Metal! Die Spezies nach Sakis und Themis Tolis zu benennen ist unsere Art, eine akademische Anerkennung ihres Talents und ihrer harten Arbeit auszusprechen. Nun gehört ihnen ein kleines Stück Unsterblichkeit, denn wissenschaftliche Namen sind für die Ewigkeit.“

Logisch, dass es sich Sakis Tolis nicht nehmen lässt, sich für diese Ehre zu bedanken: „Meinen tiefsten Dank an die paläontologische Gemeinschaft und besonders an Dr. Ben Thuy und Dr. Lea Numberger dafür, dass sie ein Fossil nach meinen Namen benannt haben. Das ist eine der größten Ehren, die ich als ein Individuum und Musiker erhalten habe. Das gibt mir Kraft, in diesen wilden Zeiten weiter zu kreieren. Brezinacantha Tolis findet sich im Natural History Museum in Maastricht. Wenn ihr in der Nähe seid, schaut es euch an.“

