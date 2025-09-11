Was macht Nicko McBrain eigentlich, seit er vergangenes Jahr das Ende seiner Live-Karriere mit Iron Maiden verkündet hat? Die kurze Antwort: Nein. Vermutlich genießt er seine neu gefundene Freizeit und Ruhe, in Rente ist er jedoch ganz und gar nicht. Zuletzt spielte er mit seiner Band Titanium Tart einige Konzerte in Florida. Nun stellte er sein neustes Projekt vor: Gemeinsam mit dem Magazin Modern Drummer startete er einen Podcast, dessen erste Folge bereits auf YouTube zu hören ist. An seiner Seite ist mit David Frangioni der Mann, der seit 2019 das Gesicht hinter dem Schlagzeug-Magazin ist. Der Podcast trägt den vielsagenden Namen ‘Metal Sticks’ und ist überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Bei dem YouTube-Video handelt es sich um die „Deluxe Edition“ der Folge.

Ein Podcast für alle

„Heavy Metal, Schlagzeugspielen und Iron Maiden waren mein Leben und haben mir so viel gegeben“, erzählte McBrain. „Ich bin ein riesiger Fan von Modern Drummer und seit 2019 sogar ein Teil ihrer Hall Of Fame. David Frangioni und ich können nun eine Show machen, die das Publikum hinter die Kulissen mitnimmt und Heavy Metal sowie die unglaubliche Gemeinschaft dahinter zelebriert.“ Zusammenfassend sagt er glücklich: „Wir haben eine Show kreiert, die wir selbst auch liebend gerne gucken würden, sowohl als Fans als auch als Musiker.“

Die vollständige Folge seht ihr hier:

Das Erfolgsrezept

Laut Modern Drummer wird die erste Staffel des Podcasts von Nicko McBrain und Frangioni acht Folgen haben. Sie alle sind nach einem ähnlichen Prinzip strukturiert und beinhalten gleichbleibende Segmente. Bei ‘Face2Face’ handelt es sich um ein Interview. Gäste der Show sollen weltberühmte Musiker wie Alex Van Halen, Steve Vai oder Charlie Benante werden. ‘Listen With Nicko’ ist eine Hommage an die gleichnamige Rubrik, die auf dem THE FIRST TEN YEARS-Set von Iron Maiden zu hören war. Die dritte Rubrik nennt sich ‘Wear, Tear And Care’ und dreht sich rund um die Pflege und Instandhaltung vom eigenen Schlagzeug. Abgerundet wird das ganze von ‘Roll With Nicko’, dem Segment, in dem die Zuhörenden mit in die fünfzigjährige Geschichte von Iron Maiden genommen werden.

