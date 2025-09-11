Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Nicko McBrain macht Podcast statt Iron Maiden

Iron Maiden-Drummer Nicko McBrain 2017 in der Late Night Show von Seth Meyers
Iron Maiden-Drummer Nicko McBrain 2017 in der Late Night Show von Seth Meyers
Foto: Lloyd Bishop/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images. All rights reserved.
von
Nur weil er nicht mehr auf der Bühne sitzt, wird es nicht still um Nicko McBrain (Ex-Iron Maiden). Nun berichtet er von seinem neuen Projekt.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Was macht Nicko McBrain eigentlich, seit er vergangenes Jahr das Ende seiner Live-Karriere mit Iron Maiden verkündet hat? Die kurze Antwort: Nein. Vermutlich genießt er seine neu gefundene Freizeit und Ruhe, in Rente ist er jedoch ganz und gar nicht. Zuletzt spielte er mit seiner Band Titanium Tart einige Konzerte in Florida. Nun stellte er sein neustes Projekt vor: Gemeinsam mit dem Magazin Modern Drummer startete er einen Podcast, dessen erste Folge bereits auf YouTube zu hören ist. An seiner Seite ist mit David Frangioni der Mann, der seit 2019 das Gesicht hinter dem Schlagzeug-Magazin ist. Der Podcast trägt den vielsagenden Namen ‘Metal Sticks’ und ist überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Bei dem YouTube-Video handelt es sich um die „Deluxe Edition“ der Folge.

Ein Podcast für alle

„Heavy Metal, Schlagzeugspielen und Iron Maiden waren mein Leben und haben mir so viel gegeben“, erzählte McBrain. „Ich bin ein riesiger Fan von Modern Drummer und seit 2019 sogar ein Teil ihrer Hall Of Fame. David Frangioni und ich können nun eine Show machen, die das Publikum hinter die Kulissen mitnimmt und Heavy Metal sowie die unglaubliche Gemeinschaft dahinter zelebriert.“ Zusammenfassend sagt er glücklich: „Wir haben eine Show kreiert, die wir selbst auch liebend gerne gucken würden, sowohl als Fans als auch als Musiker.“

Die vollständige Folge seht ihr hier:

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Das Erfolgsrezept

Laut Modern Drummer wird die erste Staffel des Podcasts von Nicko McBrain und Frangioni acht Folgen haben. Sie alle sind nach einem ähnlichen Prinzip strukturiert und beinhalten gleichbleibende Segmente. Bei ‘Face2Face’ handelt es sich um ein Interview. Gäste der Show sollen weltberühmte Musiker wie Alex Van Halen, Steve Vai oder Charlie Benante werden. ‘Listen With Nicko’ ist eine Hommage an die gleichnamige Rubrik, die auf dem THE FIRST TEN YEARS-Set von Iron Maiden zu hören war. Die dritte Rubrik nennt sich ‘Wear, Tear And Care’ und dreht sich rund um die Pflege und Instandhaltung vom eigenen Schlagzeug. Abgerundet wird das ganze von ‘Roll With Nicko’, dem Segment, in dem die Zuhörenden mit in die fünfzigjährige Geschichte von Iron Maiden genommen werden.

Iron Maiden - Run For Your Lives Tour Gelsenkirchen T-Shirt
Iron Maiden - Run For Your Lives Tour Gelsenkirchen T-Shirt Für € 35,00 bei Amazon kaufen


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

David Frangioni iron maiden Metal Sticks Modern Drummer Nicko McBrain Podcast
Dickinson klang wie ein Büffel bei 1. Singversuch nach Chemo
Bruce Dickinson mit Iron Maiden live im Metropolitano Stadium in Madrid am 5. Juli 2025
Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson hat bei "The Charismatic Voice" ausgiebig über seine Stimme und seine Krebserkrankung geplaudert.
Bruce Dickinson hat kürzlich ein ausführliches Interview bei The Charismatic Voice gegeben. Im über zwei Stunden langen Gespräch mit Gastgeberin Elizabeth Zharoff kam auch die Krebserkrankung des Iron Maiden-Sängers von vor rund zehn Jahren noch einmal aufs Tableau. Außerdem rief die "air raid siren" seine Erinnerungen an die ersten Singversuche nach seiner Strahlen- sowie Chemotherapie wach. Zu kurz gewartet "Die technische Diagnose für mich lautete T3 N1 Mo", rekapituliert Dickinson. "Das bedeutet, dass der Tumor [in meinem Hals] als Tumor im dritten Stadium eingestuft wurde. Hier geht es im Grunde darum, wie groß er war. Das ‚N’ weist auf assoziierte…
Weiterlesen
Zur Startseite