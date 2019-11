Nightwish: Aufnahmen zum neuen Album vollendet

Zum 40. Bandjubiläum kommen die kalifornischen Punkrocker Social Distortion im Sommer 2020 für sechs Konzerte nach Deutschland.

Das letzte Album der Punkrock-Legenden Social Distortion erschien bereits 2011 mit dem Titel HARD TIMES & NURSERY RHYMES. Seitdem hat Sänger Mike Ness bereits in einigen Interviews bestätigt, dass an einem Nachfolger gearbeitet wird und einige neue Songs stehen. Ein Veröffentlichungsdatum und konkrete Infos sind leider noch nicht bekannt. Dafür gibt es aber eine gute Nachricht in Sachen Live-Shows. Social Distortion kehren nach fünf Jahren Abwesenheit nun auf die deutschen Bühnen zurück. Im Rahmen des 40-jährigen Bandjubiläums absolvieren die Kalifornier sechs Konzerte im Sommer 2020. METAL HAMMER präsentiert: Social Distortion 13.06. München, Zenith 24.06. Bielefeld, Lokschuppen 25.06. Hannover, Capitol 27.06.…