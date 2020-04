Nightwish: Die Vertrauensfrage

Floor Jansen grüßt aus ihrem schwedischen Landwohnsitz die Nightwish-Fans und gesteht: In ihrer niederländischen Familie gab es Corona-Erkrankte.

Nightwish-Frontfrau Floor Jansen hat sich von ihrem Zuhause in Schweden zu Wort gemeldet, wo sie zusammen mit Ehemann und Sabaton-Schlagzeuger Hannes Van Dahl sowie der drei Jahre alten Tochter Freja wohnt (Video siehe unten). Dabei verriet sie, dass es bei ihrer Familie in den Niederlanden ein paar Corona-Fälle gegeben hat. Demzufolge sei COVID-19 eine "schreckliche Krankheit". "Eine kleine Video-Nachricht aus meinem Ort in Schweden", beginnt Floor Jansen ihre Nachricht. "Ich denke, jeder ist ziemlich unter Quarantäne gestellt, mehr oder weniger [sie meint sicher: jeder bleibt daheim und hält Abstand - Anm.d.R.]. Die Coronavirus-Situation betrifft die meisten von uns im täglichen…