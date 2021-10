Nightwish: Floor Jansen macht bei „Sing meinen Song“ mit

Nightwish-Frontfrau Floor Jansen weiß sich wirklich zu beschäftigen. Während dieses Jahr wegen ungünstigen und uneinheitlichen Corona-Restriktionen nur eine Handvoll Konzerte von den finnischen Symphonic-Metallern stattfinden können, macht die Niederländerin kurzerhand bei einer deutschen Fernsehshow mit. So gastiert die 40-Jährige demnächst in der neunten Staffel von „Sing meinen Song — das Tauschkonzert“.

Internationale Künstlerin

In den Sozialen Medien verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Floor Jansen hatte 2019 beim niederländischen Original „Beste Zangers“ mitgemacht und dort sogar gewonnen — unter anderem mit einer fantastischen Interpretation von „Phantom Of The Opera“ im Stile der Nightwish-Version mit Tarja Turunen (Video siehe unten). „Ja, es ist wahr: Ich werde bei ‚Song meinen Song‘ mitmachen“, verkündete Jansen obendrein selbst auf Facebook. „Es ist ein sehr interessantes Konzept, denn ich werde Musik von sechs anderen Künstlern singen. Und diese werden meine und die Musik von Nightwish singen. Das ist also ein sehr interessantes Konzept ähnlich wie bei ‚Beste Zangers‘.

Es ist kein Wettbewerb, sondern es geht darum, die Lieder der anderen Teilnehmer zu singen. Die Songs in seiner Vorstellung neu zu erleben — jeder präsentiert seine eigene Interpretation. Die Freude daran und zusammenzukommen, darum dreht sich alles. Ich habe alle gestern Abend getroffen, bin hier in einem Hotel in Berlin. Ich bin sehr aufgeregt darüber, ein Teil davon zu sein, denn es ist etwas Neues. Für mich als Niederländerin, die in einer finnischen Band singt und in Schweden lebt und jetzt hier in Deutschland mitmacht, ist das echt richtig aufregend. Sie waren alle super nett, haben mich mit offenen Armen empfangen. Ich freue mich wirklich darauf, diese Show passieren zu lassen.“

Als Gastgeber bei „Sing meinen Song“ fungiert der Liedermacher Johannes Oerding. Des Weiteren mischen Clueso, Soul-Sänger Kelvin Jones, Songwriterin Elif, Lotte sowie das Duo SDP mit.